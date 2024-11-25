«Давка и все тащили чемоданы!»: ростовчанка оказалась в горящем самолете в Анталье

Однако те, кто находился на борту, не знали, чем все закончится. Пассажиры были сильно напуганы, в самолете началась настоящая паника. Пилот вызвал бортпроводников, а люди в страхе вскочили со своих мест и стали доставать чемоданы. Следом все увидели яркую вспышку за окнами — пожар. Дым тут же повалил в салон.