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Posted 25 ноября, 06:53

Published 25 ноября, 06:53

Modified 25 ноября, 06:55

Updated 25 ноября, 06:55

Дети закричали: ростовский блогер рассказал, о жесткой посадке в Анталье

«Давка и все тащили чемоданы!»: ростовчанка оказалась в горящем самолете в Анталье

25 ноября 2024, 06:53
Фото: Изображение Midjourney. Дети закричали: ростовский блогер рассказал, о жесткой посадке в Анталье

Ростовчанка рассказала, что творилось внутри горящего самолета в Анталье

Блогер Евгения Ларвиенко, возвращавшаяся в Турцию из родной Ростовской области, рассказала, как пассажиры пережили пожар в самолете при посадке в Анталью. Возвращение домой после поездки к родным в Аксай едва не закончилось трагедией.

ЧП случилось вечером 24 ноября практически на взлетной полосе. Двигатель авиасудна загорелся из-за изменения «сдвига ветра», как сообщили представители компании-перевозчика. Вероятно, речь идет о смене его направления. В итоге Sukhoi Superjet 100-95LR, объятый снизу пламенем, приземлился на авиаполосе. Чтобы никто не пострадал, пришлось эвакуировать людей по воздушному трапу. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

Однако те, кто находился на борту, не знали, чем все закончится. Пассажиры были сильно напуганы, в самолете началась настоящая паника. Пилот вызвал бортпроводников, а люди в страхе вскочили со своих мест и стали доставать чемоданы. Следом все увидели яркую вспышку за окнами — пожар. Дым тут же повалил в салон.

По информации «РГ» со ссылкой на блогера Евгению Лавриенко, полет шел нормально до тех пор, пока не объявили о посадке. В тот момент все пассажиры ощутили резкое приземление. Дети закричали, многие ударились о соседние кресла, при этом свет не загорелся.

Девушка уверена, что чудом спаслась с 8-летней дочкой Тосей. Их места были в хвосте авиасудна, и они покидали его одними из последних.

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— Началась давка. Все пытались тащить чемоданы. Детей вперед не пропускали. Всего в самолете их было девять. Мы сидели практически в самом конце, в хвосте самолета, — цитирует издание Евгению. — Сзади шел дым. Дышать было практически нечем. Когда кто-то крикнул, что сзади появились спасательные трапы, мы побежали туда. Начали еще сильнее задыхаться. Но потом нас развернули вперед.

Прикрыв рот и нос тканью, блогер с дочкой спустились по трапу-горке. К тому моменту самолет уже потушили.

— Он горел, когда мы были внутри! Какой ужас мы пережили, не передать словами. Благо, все остались живы, — рассказывает девушка.

Оказавшись на земле, пассажиры бросились к полю, подальше от места ЧП. Блогер поделилась, что дочь Тося при посадке сильно ударилась головой. Мама собирается отвести ее к врачу.

После жесткого приземления пассажирам пришлось задержаться в аэропорту, где их накормили, пока они пытались узнать судьбу багажа. Ждать приходилось часами. Нашлись ли вещи всех пассажиров, неизвестно. Часть из них могла сгореть во время ЧП.

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