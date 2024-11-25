Дело возбудили после пожара в самолёте ростовской авиакомпании в Турции

Posted 25 ноября, 14:41
Published 25 ноября, 14:41
Modified 25 ноября, 14:44
Updated 25 ноября, 14:44
В ведомстве уточнили, что уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
ЧП случилось накануне вечером в аэропорту Антальи, во время осуществления посадки произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна, прибывшего рейсом из города Сочи. Ущерб предварительно оценили в один миллион рублей. В результате происшествия никто не пострадал.
Следователи осмотрели аэропорт, собрали документы и назначили судебные экспертизы. В данный момент все детали и причины происшествия выясняются.
Авиакомпания «Азимут» является базовым перевозчиком аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, который не функционирует с 2022 года.
Ранее стало известно, кто спас пассажиров и членов экипажа на борту самолета Superjet в Анталье. Подробнее — в материале RostovGazeta.