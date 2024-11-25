Дело возбудили после пожара в самолёте ростовской авиакомпании в Турции

ЧП случилось накануне вечером в аэропорту Антальи, во время осуществления посадки произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна, прибывшего рейсом из города Сочи. Ущерб предварительно оценили в один миллион рублей. В результате происшествия никто не пострадал.