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Posted 25 ноября, 14:41

Published 25 ноября, 14:41

Modified 25 ноября, 14:44

Updated 25 ноября, 14:44

По факту возгорания самолета ростовской авиакомпании возбудили уголовное дело

Дело возбудили после пожара в самолёте ростовской авиакомпании в Турции

25 ноября 2024, 14:41
Фото: lifе.ru. По факту возгорания самолета ростовской авиакомпании возбудили уголовное дело
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в связи с пожаром в самолете ростовской авиакомпании «Азимут». Об этом сообщили на сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

ЧП случилось накануне вечером в аэропорту Антальи, во время осуществления посадки произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна, прибывшего рейсом из города Сочи. Ущерб предварительно оценили в один миллион рублей. В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи осмотрели аэропорт, собрали документы и назначили судебные экспертизы. В данный момент все детали и причины происшествия выясняются.

Авиакомпания «Азимут» является базовым перевозчиком аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, который не функционирует с 2022 года.

Ранее стало известно, кто спас пассажиров и членов экипажа на борту самолета Superjet в Анталье. Подробнее — в материале RostovGazeta.

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#Светлана Саранча#Общество#Ростов-на-Дону#Пожар#Самолет#Транспорт#Турция#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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