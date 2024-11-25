Драки, алкоголь и загулы: знакомые рассказали о семье, где погиб младенец в Таганроге

Знакомая семьи, где родились мальчики-близнецы, рассказала, что их родители вели асоциальный образ жизни. Мать новорождённых, со слов собеседницы издания, выпивала, провоцировала уличные драки и мало занималась детьми. У неё также есть старший сын, который с ней не проживает. Знакомая утверждает, что накануне трагедии мать близнецов кричала, что ненавидит их и хочет, чтобы они умерли.