Драки, алкоголь и загулы: знакомые рассказали о семье, где погиб младенец в Таганроге

Posted 25 ноября, 15:04
Published 25 ноября, 15:04
Modified 25 ноября, 15:06
Updated 25 ноября, 15:06
Трагедия развернулась в Таганроге. В одном из городских магазинов нашли двух шестимесячных братьев-близнецов. Один из малышей оказался мёртв, а другой находился в тяжёлом состоянии из-за чудовищных травм. Выжившего ребёнка госпитализировали.
По факту происшествия Следком возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. В случившемся подозревают родителей малышей.
Знакомая семьи, где родились мальчики-близнецы, рассказала, что их родители вели асоциальный образ жизни. Мать новорождённых, со слов собеседницы издания, выпивала, провоцировала уличные драки и мало занималась детьми. У неё также есть старший сын, который с ней не проживает. Знакомая утверждает, что накануне трагедии мать близнецов кричала, что ненавидит их и хочет, чтобы они умерли.
Её супруг также любил выпить. В злополучный день он поднял на уши весь район. Мужчина рассказал, что жена якобы ушла в очередной загул и вернулась домой без новорождённых детей.
СМИ пишет, что отец мальчиков, обнаружив их в магазине, просил вызвать скорую и оттирал кровь с тел близнецов.
«У одного была пробита голова, оба мальчика были в крови и ссадинах», — вспоминает свидетельница.
Подробностей расследования дела пока нет. Следователи и криминалисты проводят необходимые экспертизы и изучают место преступления.