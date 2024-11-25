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Posted 25 ноября, 15:04

Published 25 ноября, 15:04

Modified 25 ноября, 15:06

Updated 25 ноября, 15:06

Драки, алкоголь и загулы: знакомые рассказали о семье, где погиб младенец в Таганроге

Драки, алкоголь и загулы: знакомые рассказали о семье, где погиб младенец в Таганроге

25 ноября 2024, 15:04
Фото: Unsplash. Драки, алкоголь и загулы: знакомые рассказали о семье, где погиб младенец в Таганроге

Знакомые рассказали о драках и загулах в семье, где погиб младенец в Таганроге

Мать умершего младенца в Таганроге накануне случившегося кричала, что ненавидит своих детей, об этом знакомая семьи рассказала в беседе с «Газетой.ру».

Трагедия развернулась в Таганроге. В одном из городских магазинов нашли двух шестимесячных братьев-близнецов. Один из малышей оказался мёртв, а другой находился в тяжёлом состоянии из-за чудовищных травм. Выжившего ребёнка госпитализировали.

По факту происшествия Следком возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. В случившемся подозревают родителей малышей.

В Таганроге нашли убитым шестимесячного мальчика и раненным его брата-близнеца
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Знакомая семьи, где родились мальчики-близнецы, рассказала, что их родители вели асоциальный образ жизни. Мать новорождённых, со слов собеседницы издания, выпивала, провоцировала уличные драки и мало занималась детьми. У неё также есть старший сын, который с ней не проживает. Знакомая утверждает, что накануне трагедии мать близнецов кричала, что ненавидит их и хочет, чтобы они умерли.

Её супруг также любил выпить. В злополучный день он поднял на уши весь район. Мужчина рассказал, что жена якобы ушла в очередной загул и вернулась домой без новорождённых детей.

СМИ пишет, что отец мальчиков, обнаружив их в магазине, просил вызвать скорую и оттирал кровь с тел близнецов.

«У одного была пробита голова, оба мальчика были в крови и ссадинах», — вспоминает свидетельница.

Подробностей расследования дела пока нет. Следователи и криминалисты проводят необходимые экспертизы и изучают место преступления.

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