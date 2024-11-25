Еще один самолет ростовской компании совершил аварийную посадку в Красноярске

Posted 25 ноября, 09:04
Published 25 ноября, 09:04
Modified 25 ноября, 09:06
Updated 25 ноября, 09:06
Тем утром лайнер, выполнявший рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск, завершал полет. В какой-то момент с борта поступил сигнал об аварийной посадке. Пилот якобы заявил о неисправности гидравлики передней стойки шасси.
Воздушное судно приземлилось в Красноярске около полудня. К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ранее стало известно о пожаре в пассажирском самолете «Азимута» в аэропорту Антальи. Вечером 24 ноября Superjet загорелся при посадке. Предварительно, причиной ЧП стало изменение «сдвига ветра», заявляют в авиакомпании.
Несмотря на то, что ЧП обошлось без пострадавших, несколько десятков человек пережили жуткий стресс. Многие впадали в панику и пытались поскорее покинуть борт, увидев пламя за окном судна. Из-за этого началась давка. Ситуацию усугублял едкий дым, проникающий в салон. А после всего пережитого им пришлось еще несколько часов оставаться в аэропорту, ожидая багажа, который мог сгореть.