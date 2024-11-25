Еще один самолет ростовской компании совершил аварийную посадку в Красноярске

Несмотря на то, что ЧП обошлось без пострадавших, несколько десятков человек пережили жуткий стресс. Многие впадали в панику и пытались поскорее покинуть борт, увидев пламя за окном судна. Из-за этого началась давка. Ситуацию усугублял едкий дым, проникающий в салон. А после всего пережитого им пришлось еще несколько часов оставаться в аэропорту, ожидая багажа, который мог сгореть.