ГК ТОЧНО выходит в Ростов-на-Дону с новым масштабным проектом

«Ростову, на наш взгляд, и по мнению общественности, необходимо более глобальное расширение, более глобальное строительство. И, конечно, для нас это вызов, для нас это большая ответственность, потому что Ростов-на-Дону — это город с характером, это серьёзный город, в котором ценят слово и дело. Я думаю, что мы как никто подходим под эти принципы», - рассказала на мероприятии для агентов недвижимости директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.