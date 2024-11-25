ГК ТОЧНО выходит в Ростов-на-Дону с новым масштабным проектом

Posted 25 ноября, 13:41
Published 25 ноября, 13:41
Modified 25 ноября, 13:43
Updated 25 ноября, 13:43
ГК ТОЧНО презентовала в Ростове-на-Дону проект нового жилого комплекса «Столицыно», который расположится в пяти минутах езды от Меги. Здесь на территории 42 га девелопер возведет 18 домов переменной этажности класса бизнес и комфорт плюс. Масштабный комплекс рассчитан на 30 000 жителей и будет включать в себя 11 000 квартир.
Ростов-на-Дону — это новый регион для федерального девелопера ТОЧНО. Подготовка к выходу в этот регион с масштабным проектом велась в компании больше года.
«Ростову, на наш взгляд, и по мнению общественности, необходимо более глобальное расширение, более глобальное строительство. И, конечно, для нас это вызов, для нас это большая ответственность, потому что Ростов-на-Дону — это город с характером, это серьёзный город, в котором ценят слово и дело. Я думаю, что мы как никто подходим под эти принципы», - рассказала на мероприятии для агентов недвижимости директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.
ГК ТОЧНО позиционирует ЖК «Столицыно» как «район на всю жизнь». На его территории предусмотрено все самое необходимое для комфортного проживания: детские сады, школы, магазины и рестораны. А наличие рядом просторного парка, спортивных объектов и благоустроенных зеленых зон позволит жителям сочетать активный образ жизни и спокойный отдых, не выезжая за пределы жилого комплекса.
Комплекс разделен на 4 квартала: Северный, Западный, Южный и Восточный. Они представляют 4 региона России — каждый со своим уникальным самобытным колоритом, характером и визуальным исполнением. По центру расположится «Золотое кольцо» — прогулочный бульвар протяженностью 1 км с амфитеатрами и фонтанами.
«Столицыно» будет оснащен всей необходимой социальной инфраструктурой: под социальные объекты в здесь выделено 5,7 га. В шаговой доступности девелопер возведет школу на 1300 человек и два детских сада, каждый из которых рассчитан на 300 мест. Также на территории ЖК «Столицыно» предусмотрено строительство двух поликлиник — взрослой и детской — на 200 посещений в смену каждая.
На территории «Столицыно» ГК ТОЧНО обустроит большой парк площадью 8,4 га. Здесь появятся многочисленные пешеходные аллеи и уютные локации, а также игровые площадки для детей разных возрастов с безопасным прорезиненным покрытием, воркаут-зоны с тренажерами и пространства для занятий йогой.
Проектом предусмотрено и строительство крупного фитнес-центра Balance с бассейном. Balance — это собственная сеть фитнес-центров ГК ТОЧНО, которую девелопер активно развивает на территории своих ЖК. Помимо фитнес-центра в «Столицыно» появится Школа бокса и восточных единоборств.
В Ростове-на-Дону ГК ТОЧНО продолжит реализовывать концепцию «двор без машин», которую застройщик активно внедряет в своих ЖК. Удобные парковочные места будут вынесены за территорию дворов и расположатся по периметру кварталов и на подземном паркинге, где для автомобилей запланировано 5000 машино-мест.
ГК ТОЧНО — федеральный девелопер, входит в ТОП–10 крупнейших застройщиков России, занимает шестую строчку в рейтинге крупнейших девелоперов России по версии портала ЕРЗ.РФ. Сегодня ГК ТОЧНО реализует проекты в 5 регионах и 12 городах, среди которых: Краснодар, Новороссийск, Туапсе, Армавир, Тихорецк, Анапа, Сочи, Белгород, Ялта, Ростов-на-Дону, Казань и Зеленодольск. Проекты компании неоднократно становились призерами престижных федеральных девелоперских премий: ТОП ЖК, Urban Awards, REPA, Arendator Awards
ГК ТОЧНО основана в 2013 году, является лидером ЮФО по комплексному развитию территорий и включена в список системообразующих предприятий России. Общая площадь проектов составляет более 3 500 000 м² жилья и коммерческой недвижимости.