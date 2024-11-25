В ресторане с миллионами: названы подробности задержания главы Минтранса в Ростове

Posted 25 ноября, 11:52
Published 25 ноября, 11:52
Modified 25 ноября, 11:55
Updated 25 ноября, 11:55
В правительстве региона подтвердили задержание высокопоставленных чиновников министерства транспорта. По данным 112, с поличным Кушнарёва и Маленко взяли в одном из ресторанов Ростова-на-Дону. Там они получили взятку в 27 миллионов рублей.
На допросе Кушнарёв сразу сознался в содеянном, а его заместитель «явно не очень понимал, что происходит». Вскоре Дмитрия Мамелко отпустили. Об избрании меры пресечения для министра транспорта области пока не сообщалось.
Пресс-служба правительства Ростовской области уведомила, что региональный Минтранс работает в штатном режиме.
Напомним, что Кушнарев был назначен министром транспорта региона в июне. До этого он являлся депутатом Госдумы от Ростовской области.