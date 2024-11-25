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Posted 25 ноября, 11:52

Published 25 ноября, 11:52

Modified 25 ноября, 11:55

Updated 25 ноября, 11:55

Главу Минтранса Кушнарёва задержали в ресторане Ростова со взяткой в 27 млн руб

В ресторане с миллионами: названы подробности задержания главы Минтранса в Ростове

25 ноября 2024, 11:52
Фото: donland.ru. Главу Минтранса Кушнарёва задержали в ресторане Ростова со взяткой в 27 млн руб

Главу Минтранса Кушнарёва задержали в ресторане Ростова со взяткой в 27 млн руб

Задержание главы Минтранса региона Виталия Кушнарёва и его зама Дмитрия Мамелко произошло в одном из ростовских ресторанов, сообщил Telegram-канал 112.

В правительстве региона подтвердили задержание высокопоставленных чиновников министерства транспорта. По данным 112, с поличным Кушнарёва и Маленко взяли в одном из ресторанов Ростова-на-Дону. Там они получили взятку в 27 миллионов рублей.

На допросе Кушнарёв сразу сознался в содеянном, а его заместитель «явно не очень понимал, что происходит». Вскоре Дмитрия Мамелко отпустили. Об избрании меры пресечения для министра транспорта области пока не сообщалось.

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Пресс-служба правительства Ростовской области уведомила, что региональный Минтранс работает в штатном режиме.

Напомним, что Кушнарев был назначен министром транспорта региона в июне. До этого он являлся депутатом Госдумы от Ростовской области.

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