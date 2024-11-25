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Posted 25 ноября, 15:32

Published 25 ноября, 15:32

Modified 25 ноября, 15:34

Updated 25 ноября, 15:34

Главу Минтранса в Ростове поймали с миллионами, а Таганрог в шоке из-за смерти малыша

Главу Минтранса в Ростове поймали с миллионами, а Таганрог в шоке из-за смерти малыша

25 ноября 2024, 15:32
Фото: Pxhere. Главу Минтранса в Ростове поймали с миллионами, а Таганрог в шоке из-за смерти малыша
На Дону министра транспорта задержали при получении крупной взятки, пилот-стажер посадил полыхающий самолет ростовской авиакомпании, а тем временем в Таганроге выясняют, кто убил шестимесячного младенца и сильно ранил его брата-близнеца.

Взяли с поличным

Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его зама Дмитрия Мамелко задержали , они подозреваются в получении взятки. В пресс-службе подтвердили информацию о задержании высокопоставленных чиновников и добавили, что оказывают полное содействие правоохранителям. Несмотря на то, что министерство осталось обезглавленным, на работе это не отразилось. Отсутствие на рабочих местах Виталия Кушнарева и его заместителя не помешало трудиться всем остальным в штатном режиме.

Также СМИ сообщили, что сумма взятки, которую получил Виталий Кушнарев, составляет 27 миллионов рублей. Он не стал отрицать вину, а вот заместитель «ушел в отказ».

Пока известно, что Виталий Кушнарев задержан на 72 часа, в ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для него.

Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его зама Дмитрия Мамелко задержали прямо на работе, они обвиняются в получении взятки.Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его зама Дмитрия Мамелко задержали прямо на работе, они обвиняются в получении взятки.
Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его зама Дмитрия Мамелко задержали прямо на работе, они обвиняются в получении взятки.. Фото: donland.ru
Стал известен размер взятки главе Минтранса Ростовской области Виталию Кушнареву
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Их нашли в магазине

В Таганроге следователи устанавливают обстоятельства убийства 6-месячного мальчика и покушения на убийство его брата-близнеца. Младенцев обнаружили в местном магазине, малыши находились в сумках-переносках, а родителей рядом не было.

На обоих детях были гематомы и следы насилия. Один мальчик умер до приезда скорой помощи, а второй был доставлен в больницу с серьезными травмами. Возбуждено два уголовных дела по подозрению в убийстве и покушении на убийство малолетних.

Позднее в СКР сообщили, что была задержана мать мальчиков. По версии следователей, именно она оставила их в переносках в магазине.

По уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы выяснить точную причину смерти ребенка. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

К убийству шестимесячного мальчика в Таганроге могут быть причастны его родители
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Все целы и невредимы

Пилот из Ростова-на-Дону спас пассажиров на борту самолета Superjet в Анталье. Напомним, ЧП случилось вечером 24 ноября, когда рейс Сочи — Анталья шел на посадку в Турции. У самолета ростовской авиакомпании «Азимут» загорелся двигатель. Пилот-стажер из донской столицы Андрей Прядкин смог приземлиться недалеко от пожарной части.

Пока командир воздушного судна приближался к земле, диспетчерам сообщили о возгорании. Поэтому к прибытию самолета пожарные были уже наготове. Они же помогли пассажирам спуститься по воздушному трапу.

Благодаря ему все пассажиры и члены экипажа (всего 91 человек) сумели выбраться целыми и невредимыми.

Благодаря ему члены экипажа в составе 91 человек сумели выбраться целыми и невредимыми.Благодаря ему члены экипажа в составе 91 человек сумели выбраться целыми и невредимыми.
Благодаря ему члены экипажа в составе 91 человек сумели выбраться целыми и невредимыми.. Фото: mchs.gov.ru. иллюстрация
Итоги недели: в МВД Таганрога прошли обыски, а в Ростове дети болеют менингитом
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