Главу Минтранса в Ростове поймали с миллионами, а Таганрог в шоке из-за смерти малыша

Posted 25 ноября, 15:32
Published 25 ноября, 15:32
Modified 25 ноября, 15:34
Updated 25 ноября, 15:34
Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его зама Дмитрия Мамелко задержали , они подозреваются в получении взятки. В пресс-службе подтвердили информацию о задержании высокопоставленных чиновников и добавили, что оказывают полное содействие правоохранителям. Несмотря на то, что министерство осталось обезглавленным, на работе это не отразилось. Отсутствие на рабочих местах Виталия Кушнарева и его заместителя не помешало трудиться всем остальным в штатном режиме.
Также СМИ сообщили, что сумма взятки, которую получил Виталий Кушнарев, составляет 27 миллионов рублей. Он не стал отрицать вину, а вот заместитель «ушел в отказ».
Пока известно, что Виталий Кушнарев задержан на 72 часа, в ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для него.
В Таганроге следователи устанавливают обстоятельства убийства 6-месячного мальчика и покушения на убийство его брата-близнеца. Младенцев обнаружили в местном магазине, малыши находились в сумках-переносках, а родителей рядом не было.
На обоих детях были гематомы и следы насилия. Один мальчик умер до приезда скорой помощи, а второй был доставлен в больницу с серьезными травмами. Возбуждено два уголовных дела по подозрению в убийстве и покушении на убийство малолетних.
Позднее в СКР сообщили, что была задержана мать мальчиков. По версии следователей, именно она оставила их в переносках в магазине.
По уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы выяснить точную причину смерти ребенка. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Пилот из Ростова-на-Дону спас пассажиров на борту самолета Superjet в Анталье. Напомним, ЧП случилось вечером 24 ноября, когда рейс Сочи — Анталья шел на посадку в Турции. У самолета ростовской авиакомпании «Азимут» загорелся двигатель. Пилот-стажер из донской столицы Андрей Прядкин смог приземлиться недалеко от пожарной части.
Пока командир воздушного судна приближался к земле, диспетчерам сообщили о возгорании. Поэтому к прибытию самолета пожарные были уже наготове. Они же помогли пассажирам спуститься по воздушному трапу.
Благодаря ему все пассажиры и члены экипажа (всего 91 человек) сумели выбраться целыми и невредимыми.