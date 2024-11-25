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Posted 25 ноября, 10:54

Published 25 ноября, 10:54

Modified 25 ноября, 10:56

Updated 25 ноября, 10:56

В убийстве шестимесячного мальчика в Таганроге подозревают родителей

К убийству шестимесячного мальчика в Таганроге могут быть причастны его родители

25 ноября 2024, 10:54
Фото: Unsplash. В убийстве шестимесячного мальчика в Таганроге подозревают родителей
В Таганроге следователи устанавливают обстоятельства убийства полугодовалого мальчика и покушении на убийство его брата-близнеца, сообщили в региональном СКР.

Ранее в СМИ появилась информация об обнаружении в Таганроге тела полугодовалого ребенка с признаками насильственной смерти и его брата-близнеца с ранениями. В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что выживший ребенок был доставлен в больницу.
Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и назначили экспертизы.

В настоящее время следствием проверяются все возможные версии произошедшего, в том числе о причастности родителей детей к совершению преступлений. Возбуждено два уголовных дела об убийстве и покушении на убийство.

В Таганроге нашли убитым шестимесячного мальчика и раненным его брата-близнеца
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Ранее RostovGazeta писала о паре, которая убила и расчленила дочь в Ростове.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Таганрог#Убийство#СКР#Родители#Насильственная смерть
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