К убийству шестимесячного мальчика в Таганроге могут быть причастны его родители

Ранее в СМИ появилась информация об обнаружении в Таганроге тела полугодовалого ребенка с признаками насильственной смерти и его брата-близнеца с ранениями. В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что выживший ребенок был доставлен в больницу.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и назначили экспертизы.