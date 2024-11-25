К убийству шестимесячного мальчика в Таганроге могут быть причастны его родители

Posted 25 ноября, 10:54
Published 25 ноября, 10:54
Modified 25 ноября, 10:56
Updated 25 ноября, 10:56
Ранее в СМИ появилась информация об обнаружении в Таганроге тела полугодовалого ребенка с признаками насильственной смерти и его брата-близнеца с ранениями. В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что выживший ребенок был доставлен в больницу.
Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и назначили экспертизы.
В настоящее время следствием проверяются все возможные версии произошедшего, в том числе о причастности родителей детей к совершению преступлений. Возбуждено два уголовных дела об убийстве и покушении на убийство.