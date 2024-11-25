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Posted 25 ноября, 06:20

Published 25 ноября, 06:20

Modified 25 ноября, 06:44

Updated 25 ноября, 06:44

Министра транспорта Ростовской области и его зама задержали за взятку

Министра транспорта Ростовской области и его зама задержали при получении взятки

25 ноября 2024, 06:20
Фото: Donland.ru. Министра транспорта Ростовской области и его зама задержали за взятку
Двух высокопоставленных чиновников Ростовской области задержали по подозрению во взяточничестве, сообщает издание 1рнд со ссылкой на свои источники.

Речь идет о министре транспорта Ростовской области Виталии Кушнареве и его заместителе Дмитрии Мамелко. По информации СМИ, которое ссылается на свой источник, вечером 24 ноября их взяли с поличным при получении взятки.

Силовики задержали чиновников на рабочем месте. Известно, что министр якобы согласился с предъявленным обвинением, а его подчиненный отрицает свою причастность.

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Кушнарев и Мамелко задержаны на 72 часа. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Отметим, что официальной информации о задержании министра и его заместителя не поступало.

Ранее ряд СМИ сообщали об обысках у экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева, однако и силовые структуры, и региональное правительство опровергли эту информацию.

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