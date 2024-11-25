Министра транспорта Ростовской области и его зама задержали при получении взятки

Posted 25 ноября, 06:20
Published 25 ноября, 06:20
Modified 25 ноября, 06:44
Updated 25 ноября, 06:44
Речь идет о министре транспорта Ростовской области Виталии Кушнареве и его заместителе Дмитрии Мамелко. По информации СМИ, которое ссылается на свой источник, вечером 24 ноября их взяли с поличным при получении взятки.
Силовики задержали чиновников на рабочем месте. Известно, что министр якобы согласился с предъявленным обвинением, а его подчиненный отрицает свою причастность.
Кушнарев и Мамелко задержаны на 72 часа. В ближайшее время им изберут меру пресечения.
Отметим, что официальной информации о задержании министра и его заместителя не поступало.
Ранее ряд СМИ сообщали об обысках у экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева, однако и силовые структуры, и региональное правительство опровергли эту информацию.