Минздрав Ростовской области закупит сотни тысяч доз инсулина

Posted 25 ноября, 13:38
Published 25 ноября, 13:38
Modified 25 ноября, 13:40
Updated 25 ноября, 13:40
Для пациентов с сахарным диабетом хотят закупить один из видов инсулина — глулизин. Минздрав рассчитывает приобрести 540 тысяч доз. Их должно хватить чуть больше чем пяти тысячам больным диабетом. Начальная цена контракта на поставку лекарств — 66,5 миллиона рублей.
Выбрать поставщика Минздрав Ростовской области должен уже в декабре.
Инсулины быстрого действия в аптеках могут стоить от тысячи рублей за упаковку. Федеральные власти обязывают региональные министерства здравоохранения покупать инсулин для пациентов из-за дефицита некоторых его разновидностей. Это связано в том числе с западными санкциями.