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Posted 25 ноября, 13:38

Published 25 ноября, 13:38

Modified 25 ноября, 13:40

Updated 25 ноября, 13:40

Минздрав Ростовской области закупит сотни тысяч доз инсулина

Минздрав Ростовской области закупит сотни тысяч доз инсулина

25 ноября 2024, 13:38
Фото: Изображение Midjourney. Минздрав Ростовской области закупит сотни тысяч доз инсулина
Министерство здравоохранения в Ростовской области закупит инсулин для больных диабетом за 66,5 миллиона рублей, сообщается на портале госзакупок.

Для пациентов с сахарным диабетом хотят закупить один из видов инсулина — глулизин. Минздрав рассчитывает приобрести 540 тысяч доз. Их должно хватить чуть больше чем пяти тысячам больным диабетом. Начальная цена контракта на поставку лекарств — 66,5 миллиона рублей.

Выбрать поставщика Минздрав Ростовской области должен уже в декабре.

Инсулины быстрого действия в аптеках могут стоить от тысячи рублей за упаковку. Федеральные власти обязывают региональные министерства здравоохранения покупать инсулин для пациентов из-за дефицита некоторых его разновидностей. Это связано в том числе с западными санкциями.

«Одна заявка на участие»: как проходят госзакупки Минздрава Ростовской области
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Ранее в Ростовской области выявили дефицит жизненно важного препарата для беременных.

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