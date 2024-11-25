Минздрав Ростовской области закупит сотни тысяч доз инсулина

Для пациентов с сахарным диабетом хотят закупить один из видов инсулина — глулизин. Минздрав рассчитывает приобрести 540 тысяч доз. Их должно хватить чуть больше чем пяти тысячам больным диабетом. Начальная цена контракта на поставку лекарств — 66,5 миллиона рублей.