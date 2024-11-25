Модернизация ГРЭС в Новочеркасске может затянуться ещё на два года. Чем это грозит?

Posted 25 ноября, 17:38
Published 25 ноября, 17:38
Modified 25 ноября, 17:38
Updated 25 ноября, 17:38
Компания «Силовые машины», выступающая подрядчиком в модернизации ГРЭС, попросила перенести сроки работ на два года.
Предполагалось, что в 2025–2026 годах на объекту установят две новые парогазовые установки. Они должны были повысить энергоэффективность станции и перевести её на использование природного газа. Но проблемы с поставками срывают эти сроки и планы.
Откладывание модернизации может замедлить развитие энергетической инфраструктуры в Ростовской области, которая и так страдает от дефицита мощностей.
Летом это стало причиной массовых веерных отключений света по всей Ростовской области. Тогдашний губернатор Василий Голубев просил Минэнерго России построить новые энергообъекты в регионе.