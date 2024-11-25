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Posted 25 ноября, 17:38

Published 25 ноября, 17:38

Modified 25 ноября, 17:38

Updated 25 ноября, 17:38

Обновление Новочеркасской ГРЭС рискует быть отложено из-за проблем с поставками паросиловых турбин

Модернизация ГРЭС в Новочеркасске может затянуться ещё на два года. Чем это грозит?

25 ноября 2024, 17:38
Фото: wikipedia.org. Обновление Новочеркасской ГРЭС рискует быть отложено из-за проблем с поставками паросиловых турбин

Модернизация ГРЭС в Новочеркасске может затянуться ещё на два года

Обновление Новочеркасской ГРЭС рискует быть отложено из-за проблем с поставками паросиловых турбин, пишет ТАСС.

Компания «Силовые машины», выступающая подрядчиком в модернизации ГРЭС, попросила перенести сроки работ на два года.

Предполагалось, что в 2025–2026 годах на объекту установят две новые парогазовые установки. Они должны были повысить энергоэффективность станции и перевести её на использование природного газа. Но проблемы с поставками срывают эти сроки и планы.

Откладывание модернизации может замедлить развитие энергетической инфраструктуры в Ростовской области, которая и так страдает от дефицита мощностей.

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Летом это стало причиной массовых веерных отключений света по всей Ростовской области. Тогдашний губернатор Василий Голубев просил Минэнерго России построить новые энергообъекты в регионе.

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#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Новочеркасская ГРЭС#ГРЭС
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