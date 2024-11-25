Морозы до -7 градусов и снегопады накроют Ростовскую область на всю неделю

Posted 25 ноября, 12:05
Published 25 ноября, 12:05
Modified 25 ноября, 12:07
Updated 25 ноября, 12:07
Мокрый снег и дожди стоит ждать в Ростовской области уже 26 ноября. Средняя температура воздуха в ближайшие дни составит около нуля градусов днём. На юге региона будет около +5. При этом по ночам возможны морозы до -7 градусов.
Всю последнюю неделю ноября в Ростовской области будет облачно. Север региона засыплет снег, также возможен гололёд. В Ростове стоит ждать сильные дожди. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.
Тем временем синоптики подготовили прогноз погоды на всю зиму в Ростове. Они рассказали, когда ждать морозов в столице региона.