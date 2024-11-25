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Posted 25 ноября, 12:05

Published 25 ноября, 12:05

Modified 25 ноября, 12:07

Updated 25 ноября, 12:07

Морозы до -7 градусов и снегопады обрушатся на Ростовскую область на всю неделю

Морозы до -7 градусов и снегопады накроют Ростовскую область на всю неделю

25 ноября 2024, 12:05
Фото: rostovgazeta.ru. Морозы до -7 градусов и снегопады обрушатся на Ростовскую область на всю неделю
В последнюю неделю ноября в Ростовской области стоит ждать морозы и снегопады, следует из прогнозов Ростовского гидрометцентра.

Мокрый снег и дожди стоит ждать в Ростовской области уже 26 ноября. Средняя температура воздуха в ближайшие дни составит около нуля градусов днём. На юге региона будет около +5. При этом по ночам возможны морозы до -7 градусов.

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Всю последнюю неделю ноября в Ростовской области будет облачно. Север региона засыплет снег, также возможен гололёд. В Ростове стоит ждать сильные дожди. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.

Тем временем синоптики подготовили прогноз погоды на всю зиму в Ростове. Они рассказали, когда ждать морозов в столице региона.

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