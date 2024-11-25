Небесплатные советы: как получить «живые» деньги за рекомендации сервисов ВТБ

И наконец, близким можно порекомендовать перевести в ВТБ пенсию. Да, за это банк тоже платит: по 1000 рублей. И это бонусом к другим преимуществам. Среди них — 7% на остаток по счету карты пенсионера. А если переводить деньги на накопительный ВТБ-Счет, доходность составит уже до 24%. Пенсионеры могут бесплатно снимать наличные в банкоматах любых банков. А в категориях повышенного кешбэка им всегда доступны аптеки.