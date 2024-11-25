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Posted 25 ноября, 11:06

Published 25 ноября, 11:06

Modified 25 ноября, 11:10

Updated 25 ноября, 11:10

Небесплатные советы: как получить «живые» деньги за рекомендации сервисов ВТБ

Небесплатные советы: как получить «живые» деньги за рекомендации сервисов ВТБ

25 ноября 2024, 11:06
Фото: 1MI.
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Сколько можно заработать на рекомендациях — выяснила RostovGazeta.

Мы уже рассказывали, что банк ВТБ с 1 ноября повысил вознаграждение по реферальной программе. Ее условия заключаются в том, что до конца этого года клиент с зарплатной картой ВТБ получит 3000 рублей, если его друг, родственник или коллега оформит карту банка по его рекомендации. Более того, друг тоже получит вознаграждение — 1000 рублей.

Таким образом, до 31 декабря можно заработать до 300 тысяч рублей, просто рекомендуя зарплатные карты ВТБ друзьям.

И это еще не все. Программа «Приведи друга» в ВТБ распространяется и на другие продукты.

До 31 декабря можно заработать до 300 тысяч рублей, просто рекомендуя зарплатные карты ВТБ друзьямДо 31 декабря можно заработать до 300 тысяч рублей, просто рекомендуя зарплатные карты ВТБ друзьям
До 31 декабря можно заработать до 300 тысяч рублей, просто рекомендуя зарплатные карты ВТБ друзьям. Фото: Изображение Midjourney

Банковские карты

Помимо зарплатной карты, друзьям можно рекомендовать «Дебетовую карту для жизни». Это флагманский продукт ВТБ и самая популярная карта. Если по ссылке клиента ее оформит друг, то оба получат по 1000 рублей на счет.

А вот еще выгоды «Карты для жизни»:

  • Кешбэк до 3000 рублей в месяц. По умолчанию держателю доступно три категории возврата за покупки. Если же перевести на карту зарплату или подключить автопополнение от 9000 рублей в месяц, категорий будет уже четыре.
  • Выгода у партнеров. Кешбэк до 50% можно получить за покупки у партнеров программы лояльности «Мультибонус». Подробности на сайте ru.
  • Дополнительный доход. Если перечислять остатки средств на накопительный ВТБ-Счет, на них будут начислять до 24% годовых в первые 3 месяца. При этом снимать деньги можно, не теряя проценты.
  • Платежи и переводы — 0 рублей. Оплачивать коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, сотовую связь, интернет, переводить деньги через СБП и многое другое можно без комиссии в ВТБ Онлайн.
Оплачивать коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, сотовую связь, интернет, переводить деньги через СБП и многое другое можно без комиссии в ВТБ Онлайн.Оплачивать коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, сотовую связь, интернет, переводить деньги через СБП и многое другое можно без комиссии в ВТБ Онлайн.
Оплачивать коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, сотовую связь, интернет, переводить деньги через СБП и многое другое можно без комиссии в ВТБ Онлайн.. Фото: 1MI

Еще выгоднее рекомендовать кредитную «Карту возможностей». Вы получите 2000 рублей, а друг, оформивший кредитку по вашей ссылке, — 1000 рублей.

Преимущества «Карты возможностей»:

  • Кешбэк до 25%. Ежемесячно можно выбирать четыре категории с повышенным кешбэком. Для зарплатных клиентов доступны пять категорий. На одну дополнительную категорию будет начисляться возврат средств за покупки в размере четверти стоимости товара.
  • Бесплатное снятие наличных. Банки не любят, когда с кредиток снимают наличные. Но только не ВТБ. В первые 30 дней после заключения договора можно снять без комиссии до 100 тыс. рублей.
  • Лимит до 1 млн рублей. Эта кредитка не зря называется «Картой возможностей» — с максимальным кредитным лимитом можно реализовать действительно масштабные планы.
  • Платежный стикер — с ним удобно делать покупки в магазинах.
  • Доступно самозанятым. Если вы — плательщик налога на профессиональный доход, можно получить кредитную карту без подтверждения доходов с лимитом до 300 тыс. рублей.
Если вы — плательщик налога на профессиональный доход, можно получить кредитную карту без подтверждения доходов с лимитом до 300 тыс. рублей.Если вы — плательщик налога на профессиональный доход, можно получить кредитную карту без подтверждения доходов с лимитом до 300 тыс. рублей.
Если вы — плательщик налога на профессиональный доход, можно получить кредитную карту без подтверждения доходов с лимитом до 300 тыс. рублей.. Фото: 1MI

Привилегии и сервисы

Если вы привыкли ни в чем себе не отказывать, то вы оцените программу «Привилегия» ВТБ. А порекомендовав систему премиум-обслуживания другу, вы получите 7000 рублей на счет, а друг — бесплатное обслуживание. Это будет приятным дополнением к основным привилегиям.

Так, все клиенты премиального уровня получают карту Привилегия Mir Supreme. Ежемесячно на нее будут начислять кешбэк до 30 000 рублей. Ставка на накопительном ВТБ-Счете составит до 24% годовых на первые три месяца. И, наконец, клиенты получают до восьми бесплатных проходов в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов каждый месяц.

Рекомендация автокредита наличными тоже принесет выгоду. Клиент, который привел друга, получит 10 000, а реферал — 5000 рублей. Условия кредитования такие: банк одобряет до 10 млн рублей, срок займа — до семи лет, а ежемесячный платеж составит от 7630 рублей.

И наконец, близким можно порекомендовать перевести в ВТБ пенсию. Да, за это банк тоже платит: по 1000 рублей. И это бонусом к другим преимуществам. Среди них — 7% на остаток по счету карты пенсионера. А если переводить деньги на накопительный ВТБ-Счет, доходность составит уже до 24%. Пенсионеры могут бесплатно снимать наличные в банкоматах любых банков. А в категориях повышенного кешбэка им всегда доступны аптеки.

Премию могут получить не только клиенты, но и сотрудники ВТБ. Если порекомендовать друга или родственника на вакантное место в банке, и соискатель успешно трудоустроятся, то вы получите прибавку к зарплате в 10 тыс. рублей. Только в отделениях банка на юге и Северном Кавказе с начала года сотрудникам выплатили в общей сложности более 1 млн рублей по реферальной программе.

В общем, какой бы продукт или сервис ВТБ вы не выбрали — их можно и нужно рекомендовать друзьям, родным, коллегам. И часть добрых советов вернется вам реальными деньгами.

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