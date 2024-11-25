Небесплатные советы: как получить «живые» деньги за рекомендации сервисов ВТБ

Posted 25 ноября, 11:06
Published 25 ноября, 11:06
Modified 25 ноября, 11:10
Updated 25 ноября, 11:10
Мы уже рассказывали, что банк ВТБ с 1 ноября повысил вознаграждение по реферальной программе. Ее условия заключаются в том, что до конца этого года клиент с зарплатной картой ВТБ получит 3000 рублей, если его друг, родственник или коллега оформит карту банка по его рекомендации. Более того, друг тоже получит вознаграждение — 1000 рублей.
Таким образом, до 31 декабря можно заработать до 300 тысяч рублей, просто рекомендуя зарплатные карты ВТБ друзьям.
И это еще не все. Программа «Приведи друга» в ВТБ распространяется и на другие продукты.
Банковские карты
Помимо зарплатной карты, друзьям можно рекомендовать «Дебетовую карту для жизни». Это флагманский продукт ВТБ и самая популярная карта. Если по ссылке клиента ее оформит друг, то оба получат по 1000 рублей на счет.
А вот еще выгоды «Карты для жизни»:
Еще выгоднее рекомендовать кредитную «Карту возможностей». Вы получите 2000 рублей, а друг, оформивший кредитку по вашей ссылке, — 1000 рублей.
Преимущества «Карты возможностей»:
Привилегии и сервисы
Если вы привыкли ни в чем себе не отказывать, то вы оцените программу «Привилегия» ВТБ. А порекомендовав систему премиум-обслуживания другу, вы получите 7000 рублей на счет, а друг — бесплатное обслуживание. Это будет приятным дополнением к основным привилегиям.
Так, все клиенты премиального уровня получают карту Привилегия Mir Supreme. Ежемесячно на нее будут начислять кешбэк до 30 000 рублей. Ставка на накопительном ВТБ-Счете составит до 24% годовых на первые три месяца. И, наконец, клиенты получают до восьми бесплатных проходов в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов каждый месяц.
Рекомендация автокредита наличными тоже принесет выгоду. Клиент, который привел друга, получит 10 000, а реферал — 5000 рублей. Условия кредитования такие: банк одобряет до 10 млн рублей, срок займа — до семи лет, а ежемесячный платеж составит от 7630 рублей.
И наконец, близким можно порекомендовать перевести в ВТБ пенсию. Да, за это банк тоже платит: по 1000 рублей. И это бонусом к другим преимуществам. Среди них — 7% на остаток по счету карты пенсионера. А если переводить деньги на накопительный ВТБ-Счет, доходность составит уже до 24%. Пенсионеры могут бесплатно снимать наличные в банкоматах любых банков. А в категориях повышенного кешбэка им всегда доступны аптеки.
Премию могут получить не только клиенты, но и сотрудники ВТБ. Если порекомендовать друга или родственника на вакантное место в банке, и соискатель успешно трудоустроятся, то вы получите прибавку к зарплате в 10 тыс. рублей. Только в отделениях банка на юге и Северном Кавказе с начала года сотрудникам выплатили в общей сложности более 1 млн рублей по реферальной программе.
В общем, какой бы продукт или сервис ВТБ вы не выбрали — их можно и нужно рекомендовать друзьям, родным, коллегам. И часть добрых советов вернется вам реальными деньгами.