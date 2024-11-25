Новые запреты для водителей фур введут в Ростове с 1 декабря. Что о них известно?

Posted 25 ноября, 17:17
Published 25 ноября, 17:17
Modified 25 ноября, 17:17
Updated 25 ноября, 17:17
Водители фур с грузоподъемностью свыше 3,5 тонны не смогут двигаться по улице Петрашевского на участке от переулка Водоотводного до переулка Анри Барбюса. Ограничение вступит в силу 1 декабря и будет бессрочным.
Также с 1 декабря запретят остановку и парковку всех видов транспорта на улице Петрашевского от пересечения с улицей Горбачёва до дома №99. Это ограничение будет круглосуточным.
На днях в Ростове-на-Дону на проспекте Коммунистическом запретили остановку и стоянку автомобилей. Ограничение действует рядом с домами №13 и №15.