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Posted 25 ноября, 17:17

Published 25 ноября, 17:17

Modified 25 ноября, 17:17

Updated 25 ноября, 17:17

В Ростове-на-Дону с 1 декабря введут запрет на движение грузовиков по улице Петрашевского

Новые запреты для водителей фур введут в Ростове с 1 декабря. Что о них известно?

25 ноября 2024, 17:17
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону с 1 декабря введут запрет на движение грузовиков по улице Петрашевского

Новые запреты для водителей фур введут в Ростове с 1 декабря

В Ростове-на-Дону с 1 декабря введут запрет на движение грузовиков по улице Петрашевского, сообщили в администрации города.

Водители фур с грузоподъемностью свыше 3,5 тонны не смогут двигаться по улице Петрашевского на участке от переулка Водоотводного до переулка Анри Барбюса. Ограничение вступит в силу 1 декабря и будет бессрочным.

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Также с 1 декабря запретят остановку и парковку всех видов транспорта на улице Петрашевского от пересечения с улицей Горбачёва до дома №99. Это ограничение будет круглосуточным.

На днях в Ростове-на-Дону на проспекте Коммунистическом запретили остановку и стоянку автомобилей. Ограничение действует рядом с домами №13 и №15.

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