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Posted 25 ноября, 12:12

Published 25 ноября, 12:12

Modified 25 ноября, 12:14

Updated 25 ноября, 12:14

Транспорт Ростовской области: от метро до трамваев

От метро до трамвая: как реализовали проекты транспорта Ростовской области за 17 лет

25 ноября 2024, 12:12
Фото: rostovgazeta.ru. Транспорт Ростовской области: от метро до трамваев
RostovGazeta изучила стратегию социально-экономического развития региона до 2020 года, принятую в 2007 году, и выяснила, что за 17 лет произошло с с транспортной системой региона.

Транспортная инфраструктура Ростовской области прошла через значительные изменения за последние 17 лет.

Стратегия, принятая в 2007 году, предписывала разительные перемены в авиасообщении в регионе. Как и было запланировано, аэропорт вынесли за пределы Ростова-на-Дону. А вот проект развития аэропорта «Таганрог Южный» не был реализован в полном объеме. Этому аэропорту планировалось присвоить статус международного. Однако воздушная гавань за время своего существования практически не занималась пассажирскими перевозками, а с 2015 года и вовсе прекратила деятельность по этому направлению.

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Вместо метро, которое тоже упоминалось в стратегии, в Ростове решили развивать трамвайную сеть.Вместо метро, которое тоже упоминалось в стратегии, в Ростове решили развивать трамвайную сеть.
Вместо метро, которое тоже упоминалось в стратегии, в Ростове решили развивать трамвайную сеть.. Фото: Lobotras/CC BY-SA 4.0/ru.ruwiki.ru

Вместо метро, которое тоже упоминалось в стратегии, в Ростове решили развивать трамвайную сеть.

Подробнее о том, что еще обещали ростовчанам в стратегии социально-экономического развития региона до 2020 читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Транспорт#Ростов
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