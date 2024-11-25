От метро до трамвая: как реализовали проекты транспорта Ростовской области за 17 лет

Posted 25 ноября, 12:12
Published 25 ноября, 12:12
Modified 25 ноября, 12:14
Updated 25 ноября, 12:14
Транспортная инфраструктура Ростовской области прошла через значительные изменения за последние 17 лет.
Стратегия, принятая в 2007 году, предписывала разительные перемены в авиасообщении в регионе. Как и было запланировано, аэропорт вынесли за пределы Ростова-на-Дону. А вот проект развития аэропорта «Таганрог Южный» не был реализован в полном объеме. Этому аэропорту планировалось присвоить статус международного. Однако воздушная гавань за время своего существования практически не занималась пассажирскими перевозками, а с 2015 года и вовсе прекратила деятельность по этому направлению.
Вместо метро, которое тоже упоминалось в стратегии, в Ростове решили развивать трамвайную сеть.
Подробнее о том, что еще обещали ростовчанам в стратегии социально-экономического развития региона до 2020 читайте в спецпроекте RostovGazeta.