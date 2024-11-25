От метро до трамвая: как реализовали проекты транспорта Ростовской области за 17 лет

Стратегия, принятая в 2007 году, предписывала разительные перемены в авиасообщении в регионе. Как и было запланировано, аэропорт вынесли за пределы Ростова-на-Дону. А вот проект развития аэропорта «Таганрог Южный» не был реализован в полном объеме. Этому аэропорту планировалось присвоить статус международного. Однако воздушная гавань за время своего существования практически не занималась пассажирскими перевозками, а с 2015 года и вовсе прекратила деятельность по этому направлению.