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Posted 25 ноября, 16:10

Published 25 ноября, 16:10

Modified 25 ноября, 16:10

Updated 25 ноября, 16:10

Перевозчик в Ростове задолжал сотрудникам почти миллион рублей зарплат

Перевозчик в Ростове задолжал сотрудникам почти миллион рублей зарплат

25 ноября 2024, 16:10
Фото: 1MI. Перевозчик в Ростове задолжал сотрудникам почти миллион рублей зарплат
Уголовное дело возбуждено из-за невыплаты зарплат сотрудникам одной из компаний в Ростове, сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство проверяло компанию, работающую в сфере пассажирских перевозок. Фирма задолжала трём сотрудникам заработные платы. За несколько месяцев её долг составил 950 тысяч рублей.

Следком по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

«Вопрос погашения задолженности по заработной плате на контроле прокуратуры», — заключили в ведомстве.
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Ранее сообщалось, что в Ростове работодатели запрещают брать больничный из-за острого дефицита кадров.

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