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Posted 25 ноября, 10:14

Published 25 ноября, 10:14

Modified 25 ноября, 10:16

Updated 25 ноября, 10:16

Пилот из Ростова спас сотню людей на борту загоревшегося самолета в Турции

Пилот из Ростова спас сотню людей на борту загоревшегося самолета в Турции

25 ноября 2024, 10:14
Фото: life.ru. Пилот из Ростова спас сотню людей на борту загоревшегося самолета в Турции
Стало известно, кто спас пассажиров и членов экипажа на борту самолета Superjet в Турции, который загорелся при посадке. Пилот из Ростова-на-Дону смог посадить судно в 150 метрах от пожарной части, несмотря на экстренную ситуацию, сообщает telegram-канал SHOT.

ЧП случилось вечером 24 ноября, когда рейс Сочи — Анталья шел на посадку в Турции. У самолета ростовской авиакомпании «Азимут» загорелся двигатель. Пилот-стажер из донской столицы Андрей Прядкин смог приземлиться недалеко от пожарной части.

Пока командир воздушного судна приближался к земле, диспетчерам сообщили о возгорании. Поэтому к прибытию самолета пожарные были уже наготове. Они же помогли пассажирам спуститься по воздушному трапу.

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Фото: life.ru

Когда люди покидали борт, в салон уже проник едкий дым, а нижняя часть самолета была охвачена огнем. Еще немного — и не обошлось бы без пострадавших.

К счастью, все пассажиры и члены экипажа в составе почти сотни человек выбрались из полыхающего судна целыми и невредимыми.

Подробнее о том, что происходило на борту самолета во время ЧП, читайте в материале RostovGazeta.

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