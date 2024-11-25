Пилот из Ростова спас сотню людей на борту загоревшегося самолета в Турции

Posted 25 ноября, 10:14
Published 25 ноября, 10:14
Modified 25 ноября, 10:16
Updated 25 ноября, 10:16
ЧП случилось вечером 24 ноября, когда рейс Сочи — Анталья шел на посадку в Турции. У самолета ростовской авиакомпании «Азимут» загорелся двигатель. Пилот-стажер из донской столицы Андрей Прядкин смог приземлиться недалеко от пожарной части.
Пока командир воздушного судна приближался к земле, диспетчерам сообщили о возгорании. Поэтому к прибытию самолета пожарные были уже наготове. Они же помогли пассажирам спуститься по воздушному трапу.
Когда люди покидали борт, в салон уже проник едкий дым, а нижняя часть самолета была охвачена огнем. Еще немного — и не обошлось бы без пострадавших.
К счастью, все пассажиры и члены экипажа в составе почти сотни человек выбрались из полыхающего судна целыми и невредимыми.
Подробнее о том, что происходило на борту самолета во время ЧП, читайте в материале RostovGazeta.