«Почта России» рассказала о росте количества цифровых писем

Posted 25 ноября, 15:04
Published 25 ноября, 15:04
Modified 25 ноября, 15:06
Updated 25 ноября, 15:06
Он отметил, что доля цифровых и гибридных, а также оплаченных электронными марками писем в общем объеме составит от 48,5% до 50,5%. Рост интереса к данному формату отмечается не только у государственных структур и юридических лиц, но и у физических лиц. Об этом сообщает портал newizv.ru.
По его словам, на 2024 год к сервису электронных заказных писем подключились уже более тысячи компаний. При этом общее количество отправленных цифровых писем вырастет на 50–60 миллионов.
Нечаев рассказал, что электронная система позволяет отправлять письма в электронном формате с той же верификацией и информацией, которую имеют бумажные. Система фиксирует отправителя и адресата письма, а также подтверждает факт его вручения.
Представитель «Почты России» добавил, что цифровые письма обеспечивают высокий уровень безопасности и верификации, добиться которого с помощью мессенджеров или электронной почты нельзя. Данные инструменты, по его мнению, подходят для неформальной переписки, а не для тех случаев, когда необходима юридическая значимость, длительное хранение документа или подтверждение его подлинности. В мессенджерах есть функция удаления сообщения, а электронной почтой часто пользуются мошенники. Для того, чтобы решить подобные проблемы, и были созданы гибридные и цифровые письма.
Нечаев также отметил, что подобные письма доставляются даже в том случае, если получатель не подключен к системе. Это удобно для государственных учреждений, которым тяжело отследить переход адресатов на электронный формат.
Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» считает, что в будущем около 95% корреспонденции будет отправляться в цифровом формате. Физические письма не исчезнут, так как в некоторых случаях, например для пересылки уникальных объектов, они всё ещё будут необходимы.
Ранее Михаил Волков, гендиректор «Почты России», рассказал РБК о приоритетах работы компании. По его словам, они строятся вокруг клиента. Дорабатывать существующие продукты и запускать новые решения помогает ориентация на запросы пользователей. Он сообщил, что команда «Почты России» регулярно собирает и анализирует обратную связь. Компания уверена, что успешным является тот бизнес, который слушает и слышит своего клиента. Только таким образом можно создать ценность и укрепить доверие. Волков подчеркнул, что успех «Почты России» измеряется тем, насколько клиенты довольны качеством услуг.