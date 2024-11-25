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Posted 25 ноября, 15:04

Published 25 ноября, 15:04

Modified 25 ноября, 15:06

Updated 25 ноября, 15:06

«Почта России» рассказала о росте количества цифровых писем

«Почта России» рассказала о росте количества цифровых писем

25 ноября 2024, 15:04
Фото: Пресс-служба Почта России.
Антон Нечаев, директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России», в беседе с РБК рассказал, что более половины писем в текущем году будут цифровыми.

Он отметил, что доля цифровых и гибридных, а также оплаченных электронными марками писем в общем объеме составит от 48,5% до 50,5%. Рост интереса к данному формату отмечается не только у государственных структур и юридических лиц, но и у физических лиц. Об этом сообщает портал newizv.ru.

По его словам, на 2024 год к сервису электронных заказных писем подключились уже более тысячи компаний. При этом общее количество отправленных цифровых писем вырастет на 50–60 миллионов.

Нечаев рассказал, что электронная система позволяет отправлять письма в электронном формате с той же верификацией и информацией, которую имеют бумажные. Система фиксирует отправителя и адресата письма, а также подтверждает факт его вручения.

Представитель «Почты России» добавил, что цифровые письма обеспечивают высокий уровень безопасности и верификации, добиться которого с помощью мессенджеров или электронной почты нельзя. Данные инструменты, по его мнению, подходят для неформальной переписки, а не для тех случаев, когда необходима юридическая значимость, длительное хранение документа или подтверждение его подлинности. В мессенджерах есть функция удаления сообщения, а электронной почтой часто пользуются мошенники. Для того, чтобы решить подобные проблемы, и были созданы гибридные и цифровые письма.

Нечаев также отметил, что подобные письма доставляются даже в том случае, если получатель не подключен к системе. Это удобно для государственных учреждений, которым тяжело отследить переход адресатов на электронный формат.

Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» считает, что в будущем около 95% корреспонденции будет отправляться в цифровом формате. Физические письма не исчезнут, так как в некоторых случаях, например для пересылки уникальных объектов, они всё ещё будут необходимы.

Ранее Михаил Волков, гендиректор «Почты России», рассказал РБК о приоритетах работы компании. По его словам, они строятся вокруг клиента. Дорабатывать существующие продукты и запускать новые решения помогает ориентация на запросы пользователей. Он сообщил, что команда «Почты России» регулярно собирает и анализирует обратную связь. Компания уверена, что успешным является тот бизнес, который слушает и слышит своего клиента. Только таким образом можно создать ценность и укрепить доверие. Волков подчеркнул, что успех «Почты России» измеряется тем, насколько клиенты довольны качеством услуг.

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