«Почта России» рассказала о росте количества цифровых писем

Представитель «Почты России» добавил, что цифровые письма обеспечивают высокий уровень безопасности и верификации, добиться которого с помощью мессенджеров или электронной почты нельзя. Данные инструменты, по его мнению, подходят для неформальной переписки, а не для тех случаев, когда необходима юридическая значимость, длительное хранение документа или подтверждение его подлинности. В мессенджерах есть функция удаления сообщения, а электронной почтой часто пользуются мошенники. Для того, чтобы решить подобные проблемы, и были созданы гибридные и цифровые письма.