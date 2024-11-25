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Posted 25 ноября, 13:44

Published 25 ноября, 13:44

Modified 25 ноября, 13:46

Updated 25 ноября, 13:46

Родителей убитого мальчика нашли в Таганроге

Погибшего младенца и его брата в Таганроге принесли в магазин в переноске

25 ноября 2024, 13:44
Фото: Unsplash. Родителей убитого мальчика нашли в Таганроге
Стали известны подробности убийства полугодовалого мальчика и его брата-близнеца в Таганроге.

Как пишет DonNews со ссылкой на свой источник, пострадавших младенцев обнаружили в детских переносках одном из таганрогских магазинов утром 25 ноября, оба были с тяжелыми травмами. Родителей рядом с малышами не было.

Один из шестимесячных братьев скончался еще до приезда скорой, у второго нашли множественные телесные повреждения. Как сообщает источник, матерью близнецов якобы является 35-летняя таганроженка, а отец — намного ее старше. В данный момент их допрашивают.

К убийству шестимесячного мальчика в Таганроге могут быть причастны его родители
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Ранее RostovGazeta опубликовала официальные комментарии СУ СКР по Ростовской области по этому делу. Возбуждено два уголовных дела об убийстве и покушении на убийство.

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#Светлана Саранча#Ростовская область#Дети#Таганрог#Убийство#Травмы#СКР#Допрос
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