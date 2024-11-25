Погибшего младенца и его брата в Таганроге принесли в магазин в переноске

Posted 25 ноября, 13:44
Published 25 ноября, 13:44
Modified 25 ноября, 13:46
Updated 25 ноября, 13:46
Как пишет DonNews со ссылкой на свой источник, пострадавших младенцев обнаружили в детских переносках одном из таганрогских магазинов утром 25 ноября, оба были с тяжелыми травмами. Родителей рядом с малышами не было.
Один из шестимесячных братьев скончался еще до приезда скорой, у второго нашли множественные телесные повреждения. Как сообщает источник, матерью близнецов якобы является 35-летняя таганроженка, а отец — намного ее старше. В данный момент их допрашивают.
Ранее RostovGazeta опубликовала официальные комментарии СУ СКР по Ростовской области по этому делу. Возбуждено два уголовных дела об убийстве и покушении на убийство.