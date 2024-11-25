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Posted 25 ноября, 07:17

Published 25 ноября, 07:17

Modified 25 ноября, 07:19

Updated 25 ноября, 07:19

Политолог Абросимов рассказал, в чем подозревают ростовского министра транспорта

Политолог Абросимов рассказал, в чем подозревают донского министра транспорта

25 ноября 2024, 07:17
Фото: rostov-gorod.ru. Политолог Абросимов рассказал, в чем подозревают ростовского министра транспорта
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Эксклюзив
Вопрос с задержанием министра и его зама в Ростовской области, вероятнее всего, заключается в том, что подписание документов было, а работы не выполнены, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что по информации СМИ, министр транспорта донского края Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко были задержаны на рабочем месте. Их подозревают во взятке.

Политолог объясняет, что в конце года, как правило, подписываются документы. Сейчас в Ростовской области все в оперативном порядке пытаются «закрыть» текущий год, чтобы у врио губернатора Ростовской области не возникало вопросов.

«А объем работ, скорее всего, не выполнен», — полагает Дмитрий Абросимов.
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Собеседник полагает, что речь идет, вероятно, о строительстве Западной хорды.

«Практически ко всем, кто делал левые договора при контрактах с министерствами, кто брал спонсорскую помощь от предпринимателей, чтобы выиграть тендер или закрыть акты, сегодня могут прийти», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему увольняются чиновники Ростова.

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