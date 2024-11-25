Политолог Абросимов рассказал, в чем подозревают донского министра транспорта

Posted 25 ноября, 07:17
Published 25 ноября, 07:17
Modified 25 ноября, 07:19
Updated 25 ноября, 07:19
Напомним, что по информации СМИ, министр транспорта донского края Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко были задержаны на рабочем месте. Их подозревают во взятке.
Политолог объясняет, что в конце года, как правило, подписываются документы. Сейчас в Ростовской области все в оперативном порядке пытаются «закрыть» текущий год, чтобы у врио губернатора Ростовской области не возникало вопросов.
«А объем работ, скорее всего, не выполнен», — полагает Дмитрий Абросимов.
Собеседник полагает, что речь идет, вероятно, о строительстве Западной хорды.
«Практически ко всем, кто делал левые договора при контрактах с министерствами, кто брал спонсорскую помощь от предпринимателей, чтобы выиграть тендер или закрыть акты, сегодня могут прийти», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему увольняются чиновники Ростова.