Политолог сообщил, кто еще попадет под удар после задержания донского главы Минтранса

Posted 25 ноября, 09:08
Published 25 ноября, 09:08
Modified 25 ноября, 09:10
Updated 25 ноября, 09:10
Напомним, что после отставки министра ЖКХ, в Ростовской области задержан министр транспорта и его заместитель. Об этом сообщают СМИ, уточняя, что речь идет о взятке.
«Есть у нас такая практика, когда сперва речь идет о небольшой взятке, а потом вскрываются колоссальные масштабы ущерба. Долгие годы по Минтрансу поступала противоречивая информация. И я допускаю, что сейчас просто вскрываются собранные папки и материалы. Чудес не бывает», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог добавляет, что опасность подобного развития событий сейчас сохраняется у всех министров из команды Голубева.
«В частности, я наблюдаю за деятельностью министра экономического развития Ростовской области. Возможно, не случайно, после отставки Василия Юрьевича, ему резко дали какие-то грамоты. Думаю, что есть опасения отставки. По коррупции, насколько я знаю, к нему вопросов нет, а вот по качеству работы его министерства — много», — делится мнением эксперт.
Спикер полагает, что после допросов высших чиновников Минтранса, много вопросов может возникнуть к главе администрации Ростова.
«Врио губернатора нужна „чистая поляна“. Все звенья предыдущей не будут сейчас нужны. Это очевидно. Подтягивать предстоит серьезных людей. Поэтому я предполагаю, что своих должностей в Ростове и области лишатся еще очень многие», — резюмирует политолог.