. Появилось видео из магазина в Таганроге, куда родители принесли труп младенца

Posted 25 ноября, 19:35
Published 25 ноября, 19:35
Modified 25 ноября, 19:37
Updated 25 ноября, 19:37
Жуткая история случилась 24 ноября. Родители принесли мальчика в переносках в магазин рядом с домом и попросили вызвать медиков. Мужчина сомневался в том, что их сын еще жив. А мать, в голос рыдая от горя, наотрез отказывалась в это верить. Как слышно на записи, она кричит за кадром, настаивая на том, что ребенок жив.
— Покормить его надо! — в отчаянии восклицает женщина на видео, опубликованном в telegram-канале «Это Ростов новости».
— Да он умер! — отвечает ей отец.
На руках мужчина держит второго ребенка, брата-близнеца. Следователи подозревают мать в том, что она жестоко избила своих детей. Один из полугодовалых мальчиков рукоприкладства не пережил.
— Меня трясет от одного видео. Реально ужас! Боже, за что? Бедные дети! — пишут в комментариях шокированные подписчики.
Как сообщала RostovGazeta, по предварительным данным, мать была пьяна, когда колотила новорожденных. Ее задержали на следующий день.
Прибывшие медики зафиксировали смерть мальчика, а его брата-близнеца госпитализировали. Медики вторые сутки борются за жизнь малыша.