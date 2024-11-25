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Posted 25 ноября, 19:35

Published 25 ноября, 19:35

Modified 25 ноября, 19:37

Updated 25 ноября, 19:37

Появилось видео из магазина в Таганроге, куда родители принесли труп младенца

Появилось видео из магазина в Таганроге, куда родители принесли труп младенца

25 ноября 2024, 19:35
Фото: Изображение Midjourney. Появилось видео из магазина в Таганроге, куда родители принесли труп младенца
В Таганроге на одну из видеокамер попал момент, когда родители принесли мертвого ребенка в магазин. Пара просила вызвать скорую для его близнеца, который пострадал после побоев матери. У женщины случилась истерика: она не могла поверить в смерть сына.

Жуткая история случилась 24 ноября. Родители принесли мальчика в переносках в магазин рядом с домом и попросили вызвать медиков. Мужчина сомневался в том, что их сын еще жив. А мать, в голос рыдая от горя, наотрез отказывалась в это верить. Как слышно на записи, она кричит за кадром, настаивая на том, что ребенок жив.

— Покормить его надо! — в отчаянии восклицает женщина на видео, опубликованном в telegram-канале «Это Ростов новости».
— Да он умер! — отвечает ей отец.
Видео: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov/72755
. Появилось видео из магазина в Таганроге, куда родители принесли труп младенца
Погибшего младенца и его брата в Таганроге принесли в магазин в переноске
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На руках мужчина держит второго ребенка, брата-близнеца. Следователи подозревают мать в том, что она жестоко избила своих детей. Один из полугодовалых мальчиков рукоприкладства не пережил.

— Меня трясет от одного видео. Реально ужас! Боже, за что? Бедные дети! — пишут в комментариях шокированные подписчики.

Как сообщала RostovGazeta, по предварительным данным, мать была пьяна, когда колотила новорожденных. Ее задержали на следующий день.

Прибывшие медики зафиксировали смерть мальчика, а его брата-близнеца госпитализировали. Медики вторые сутки борются за жизнь малыша.

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