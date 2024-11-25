. Появилось видео из магазина в Таганроге, куда родители принесли труп младенца

Жуткая история случилась 24 ноября. Родители принесли мальчика в переносках в магазин рядом с домом и попросили вызвать медиков. Мужчина сомневался в том, что их сын еще жив. А мать, в голос рыдая от горя, наотрез отказывалась в это верить. Как слышно на записи, она кричит за кадром, настаивая на том, что ребенок жив.