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Posted 25 ноября, 10:46

Published 25 ноября, 10:46

Modified 25 ноября, 10:46

Updated 25 ноября, 10:46

Рекордный шестимиллионный квадратный метр жилья был сдан ГК «ЮгСтройИнвест» в Ростове

Рекордный шестимиллионный квадратный метр жилья был сдан ГК «ЮгСтройИнвест» в Ростове

25 ноября 2024, 10:46
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».
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ГК «ЮгСтройИнвест» ввела в эксплуатацию шестимиллионный квадратный метр жилья. Эта рекордная цифра пришлась на квартал у реки «Левобережье», расположенный в донской столице, в доме Park Resident.

Для ведущего застройщика на юге России Park Resident стал 322-м домом по счёту, который был построен за 21 год работы компании.

В квартирах нового дома уже сделана предчистовая отделка. Есть и квартиры с готовым дизайнерским ремонтом под ключ.

Проект «Левобережье» это яркий пример комплексного развития городских территорий. Во дворе есть зеленый бульвар, современные детские и спортивные площадки, теннисный корт, велодорожки.

В новом литере собственников и гостей встретят эффектные холлы, виды на стадион «Ростов Арена», Гребной канал и новый парк. Рядом с домом уже работает детский сад-ясли на 200 мест, а в ближайшее время здесь появится и новая школа, способная вместить 1100 учеников. Ключи от своих комфортных квартир в этом месте, уже получили 639 семей.

Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

Как отметил директор компании Игорь Папко, изюминкой дома стало его расположение рядом с новым парком, строительство которого компания уже завершила.

Парк станет уникальным пространством для отдыха, занятий спортом, проведения мероприятий, прогулок всей семьей — с аллеей фонтанов, болотными садами, скалодромом, памп-треком и амфитеатром.

Добавим, что ГК «ЮгСтройИнвест» сдала в Ростове более 1 млн квадратных метров жилья. В пяти городах нашего округа за время работы компании появилось 8 концептуальных микрорайонов с насыщенной инфраструктурой, причем каждый из этих проектов был отмечен премиями и наградами, среди которых «Надежный застройщик 2024» и Urban Awards.

Кроме того, застройщик приготовил для будущих новосёлов подарки на 36 млн рублей — выбрать один из них смогут только те, кто успеет купить квартиру до 15 января 2025 года.

Проектная декларация наш. дом.рф.

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