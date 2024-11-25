Рекордный шестимиллионный квадратный метр жилья был сдан ГК «ЮгСтройИнвест» в Ростове

В новом литере собственников и гостей встретят эффектные холлы, виды на стадион «Ростов Арена», Гребной канал и новый парк. Рядом с домом уже работает детский сад-ясли на 200 мест, а в ближайшее время здесь появится и новая школа, способная вместить 1100 учеников. Ключи от своих комфортных квартир в этом месте, уже получили 639 семей.