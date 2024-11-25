rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 18:39

Published 25 ноября, 18:39

Modified 25 ноября, 18:41

Updated 25 ноября, 18:41

Сильная метель накрыла Ростовскую область 25 ноября

Сильная метель накрыла Ростовскую область 25 ноября

25 ноября 2024, 18:39
Фото: 1MI. Сильная метель накрыла Ростовскую область 25 ноября
Часть Ростовской области накрыло сильным ветром и снегопадом. Метель разбушевалась недалеко от донской столицы 25 ноября.

Кадры пурги опубликовали местные жители в telegram-канале «Это Ростов новости». Судя по фото, снег несется с большой скоростью. На снимках — погода в станице Кировской, в 60 километрах от столицы донского региона.

Некоторые жители хутора Зеленая Роща поделились фото снеговиков. Очевидно, снега выпало уже достаточно, чтобы скатать его в огромные комки.

— В Зернограде очень красиво из-за снега, — добавили в комментариях подписчики.
Снежный шторм надвигается на Ростовскую область
Узнать подробнее
— В поселке Веселом уже нападал и еще идет, — отметили другие.
— У нас в Гуково тоже срывается, — рассказали третьи.

В ближайшую неделю прогнозируют еще более зимнюю погоду. Помимо снегопада, в конце ноября ударят морозы до -7 градусов.

Источник фото: тг Это Ростов новости.

Читайте также:
Усиление снегопада прогнозируют в Ростове-на-ДонуМокрый снег накроет Ростов-на-Дону на выходныхМорозы в -8 градусов ударят в Ростовской области в начале ноября
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Снег#Мокрый снег
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика