Сильная метель накрыла Ростовскую область 25 ноября

Posted 25 ноября, 18:39
Published 25 ноября, 18:39
Modified 25 ноября, 18:41
Updated 25 ноября, 18:41
Кадры пурги опубликовали местные жители в telegram-канале «Это Ростов новости». Судя по фото, снег несется с большой скоростью. На снимках — погода в станице Кировской, в 60 километрах от столицы донского региона.
Некоторые жители хутора Зеленая Роща поделились фото снеговиков. Очевидно, снега выпало уже достаточно, чтобы скатать его в огромные комки.
— В Зернограде очень красиво из-за снега, — добавили в комментариях подписчики.
— В поселке Веселом уже нападал и еще идет, — отметили другие.
— У нас в Гуково тоже срывается, — рассказали третьи.
В ближайшую неделю прогнозируют еще более зимнюю погоду. Помимо снегопада, в конце ноября ударят морозы до -7 градусов.
Источник фото: тг Это Ростов новости.