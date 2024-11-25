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Posted 25 ноября, 05:06

Published 25 ноября, 05:06

Modified 25 ноября, 05:08

Updated 25 ноября, 05:08

Синоптики подготовили прогноз погоды на всю зиму в Ростове

Синоптики подготовили прогноз погоды на всю зиму в Ростове. Когда ждать морозов?

25 ноября 2024, 05:06
Фото: 1MI. Синоптики подготовили прогноз погоды на всю зиму в Ростове

Теплую зиму спрогнозировали синоптики в Ростове-на-Дону

До начала зимы осталось меньше недели. Каким будет этот сезон в Ростове, сообщают специалисты «Яндекс.Погоды».

Первые заморозки в декабре ударят не раньше 13 числа. До тех пор на улице будет от +2 до +6 градусов, а ночью — от +1 до +3. Однако с 18 по 28 декабря снова немного потеплеет. В течение месяца ожидаются только дожди, без снега. Дело в том, что осадки прогнозируют на те дни, когда температура воздуха выше нуля: 6, 11, 18, 20, 23, 25, 28 числа. Исключением станет 29 декабря, когда ожидается небольшой снегопад (днем похолодает до нуля, а ночью — до -3). Самыми морозными днями станут 30 и 31 декабря, когда столбик термометра покажет -3…-1 градус.

Январь должен стать самым снежным месяцем. Его прогнозируют практически каждый третий день (10 дней из 31). Снегопад будет 6, 7, 9, 11, 18, 21, 24, 25, 26 и 29 числа. Средняя температура воздуха на улице опустится до -4…-1 днем, а ночью достигнет отметки в -6 градусов (в начале и конце месяца).

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После морозного начала февраля (-4…-1 градуса) снова немного потеплеет. Столбик термометра поднимется выше нуля с 13 февраля. С 16 по 20 числа возможны небольшие заморозки до -2 градусов, но затем до конца месяца ожидается +1…+4 градуса. Большинство осадков выпадет в виде снега (1, 8-10, 17 и 20 февраля), но не обойдется и без дождей (5, 13, 29 февраля).

В среднем в Ростове выпадет около 150 миллиметров осадков. По этому показателю город занимает третье место в стране. Еще больше будет только в Санкт-Петербурге (155 миллиметров) и Краснодаре (190 миллиметров). При этом в январе 2025 года в донской столице ожидается в полтора раза меньше осадков, чем годом ранее. А вот февраль, наоборот, будет более дождливым и снежным.

Ранее RostovGazeta сообщала подробный прогноз на декабрь.

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