Синоптики подготовили прогноз погоды на всю зиму в Ростове. Когда ждать морозов?

Первые заморозки в декабре ударят не раньше 13 числа. До тех пор на улице будет от +2 до +6 градусов, а ночью — от +1 до +3. Однако с 18 по 28 декабря снова немного потеплеет. В течение месяца ожидаются только дожди, без снега. Дело в том, что осадки прогнозируют на те дни, когда температура воздуха выше нуля: 6, 11, 18, 20, 23, 25, 28 числа. Исключением станет 29 декабря, когда ожидается небольшой снегопад (днем похолодает до нуля, а ночью — до -3). Самыми морозными днями станут 30 и 31 декабря, когда столбик термометра покажет -3…-1 градус.