Снег заметает трассы в Ростовской области

Posted 25 ноября, 14:29
Published 25 ноября, 14:29
Modified 25 ноября, 14:31
Updated 25 ноября, 14:31
Снегопады окутали вечером 25 ноября дороги в Семикаракорском, Цимлянском, Морозовском, Волгодонском и некоторых других районах. На кадрах водителей видна белая пелена снега. Из-за метели видимость на дорогах значительно снизилась. Также местами образовался гололёд.
Водители предупреждают друг друга о сложной ситуации на трассах. Плохая видимость и гололёд могут стать причиной дорожных происшествий.
Тем временем синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды. В последнюю неделю осени на Ростовскую область обрушатся морозы до -7 градусов и снегопады.