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Posted 25 ноября, 14:29

Published 25 ноября, 14:29

Modified 25 ноября, 14:31

Updated 25 ноября, 14:31

Видимость на трассах Ростовской области упала из метели и снега

Снег заметает трассы в Ростовской области

25 ноября 2024, 14:29
Фото: Видео тг «Ростов ДТП». 1MI. Видимость на трассах Ростовской области упала из метели и снега

Видимость на трассах Ростовской области упала из метели и снега

Сильные снегопады засыпают трассы в Ростовской области, кадрами с места событий делятся в соцсетях водители.

Снегопады окутали вечером 25 ноября дороги в Семикаракорском, Цимлянском, Морозовском, Волгодонском и некоторых других районах. На кадрах водителей видна белая пелена снега. Из-за метели видимость на дорогах значительно снизилась. Также местами образовался гололёд.

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Видео: Виде. 1MI. Видимость на трассах Ростовской области упала из метели и снега

Водители предупреждают друг друга о сложной ситуации на трассах. Плохая видимость и гололёд могут стать причиной дорожных происшествий.

Тем временем синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды. В последнюю неделю осени на Ростовскую область обрушатся морозы до -7 градусов и снегопады.

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