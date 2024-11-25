Снег заметает трассы в Ростовской области

Снегопады окутали вечером 25 ноября дороги в Семикаракорском, Цимлянском, Морозовском, Волгодонском и некоторых других районах. На кадрах водителей видна белая пелена снега. Из-за метели видимость на дорогах значительно снизилась. Также местами образовался гололёд.