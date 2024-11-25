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Posted 25 ноября, 16:35

Published 25 ноября, 16:35

Modified 25 ноября, 16:36

Updated 25 ноября, 16:36

В Пролетарском районе Ростовской области ввели карантин из-за опасного сорняка

Сорняк стал причиной жёсткого карантина в Ростовской области

25 ноября 2024, 16:35
Фото: для иллюстрации. 1MI. В Пролетарском районе Ростовской области ввели карантин из-за опасного сорняка
В Пролетарском районе Ростовской области ввели карантин из-за опасного сорняка, уведомили в управлении Россельхознадзора.

Специалисты обнаружили очаг опасного растения — горчака ползучего. Он успел распространиться на площади в один гектар недалеко от Пролетарска.

Из-за сорняка введён фитосанитарный режим и карантинная зона. Она занимает 42,7 гектара. Также утверждена Программа локализации очага.

Из-за карантина запрещён вывоз и продажа продукции, выращенной в очаге распространения горчака ползучего. Чтобы обойти запрет, нужно получить сертификат, подтверждающий отсутствие в продукции живых семян горчака.

Также запрещено кормить животных и птиц зерном, сеном или соломой, содержащими семена опасного сорняка.

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Ранее аграриев в Ростовской области уличили в использовании запрещенных пестицидов.

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