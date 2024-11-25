Сорняк стал причиной жёсткого карантина в Ростовской области

Posted 25 ноября, 16:35
Published 25 ноября, 16:35
Modified 25 ноября, 16:36
Updated 25 ноября, 16:36
Специалисты обнаружили очаг опасного растения — горчака ползучего. Он успел распространиться на площади в один гектар недалеко от Пролетарска.
Из-за сорняка введён фитосанитарный режим и карантинная зона. Она занимает 42,7 гектара. Также утверждена Программа локализации очага.
Из-за карантина запрещён вывоз и продажа продукции, выращенной в очаге распространения горчака ползучего. Чтобы обойти запрет, нужно получить сертификат, подтверждающий отсутствие в продукции живых семян горчака.
Также запрещено кормить животных и птиц зерном, сеном или соломой, содержащими семена опасного сорняка.