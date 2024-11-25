Сотни домов в Ростове оставили без воды из-за аварии. Кода все починят?

Также в городе запланированы отключения воды в Западном жилом массиве. Работники водоканала собрались ремонтировать водопровод на улице Зорге. Из-за этого подачу воды на сутки ограничат в домах, расположенных в границах: Зорге — Стачки — Малиновского — Коммунистический.