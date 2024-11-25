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Posted 25 ноября, 13:28

Published 25 ноября, 13:28

Modified 25 ноября, 13:39

Updated 25 ноября, 13:39

Сотни домов в Ростове оставили без воды из-за аварии. Публикуем адреса отключений

Сотни домов в Ростове оставили без воды из-за аварии. Кода все починят?

25 ноября 2024, 13:28
Фото: ВК «Ростовский Водоканал». Сотни домов в Ростове оставили без воды из-за аварии. Публикуем адреса отключений

Сотни домов в центре Ростова оставили без воды из-за аварии

В центре Ростова отключили холодную воду из-за коммунальной аварии, сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики города.

ЧП произошло на водопроводе в переулке Крепостном. Из-за порыва на сетях без воды остались сотни зданий в границах: переулок Нахичеванский — улица Журавлёва; улица Большая Садовая — улица Пушкинская.

Восстановить подачу воды обещают до шести часов вечера 25 октября.

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Также в городе запланированы отключения воды в Западном жилом массиве. Работники водоканала собрались ремонтировать водопровод на улице Зорге. Из-за этого подачу воды на сутки ограничат в домах, расположенных в границах: Зорге — Стачки — Малиновского — Коммунистический.

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