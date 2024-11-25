Стал известен доход семьи задержанного министра транспорта Ростовской области

Кроме того, согласно представленным данным об имуществе, супруги в совместно владели двумя квартирами площадью 118 и 170 квадратных метров. Также жене экс-депутата принадлежали крупные земельные участки под рынок и под размещение торговых объектов, строительство склада, строительство административного здания, участок под строительство туалета и сам туалет на 65 квадратных метров, и другая коммерческая недвижимость.