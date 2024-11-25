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Posted 25 ноября, 09:46

Published 25 ноября, 09:46

Modified 25 ноября, 09:48

Updated 25 ноября, 09:48

Стал известен доход задержанного министра транспорта Ростовской области и его жены

Стал известен доход семьи задержанного министра транспорта Ростовской области

25 ноября 2024, 09:46
Фото: donland.ru. Стал известен доход задержанного министра транспорта Ростовской области и его жены

Доход семьи задержанного министра транспорта Ростовской области составлял 14 млн

В 2021 году семейный доход министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, который в то время являлся депутатом Госдумы, и его супруги составил 14,69 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на сайте госоргана.

По последним данным, которые находятся в общем доступе, являвшийся в 2021 году депутатом Госдумы Виталий Кушнарев задекларировал доход в размере 3,29 миллиона рублей. Его супруга за тот же период указала заработок 11,4 миллиона.

Кроме того, согласно представленным данным об имуществе, супруги в совместно владели двумя квартирами площадью 118 и 170 квадратных метров. Также жене экс-депутата принадлежали крупные земельные участки под рынок и под размещение торговых объектов, строительство склада, строительство административного здания, участок под строительство туалета и сам туалет на 65 квадратных метров, и другая коммерческая недвижимость.

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Напомним, Виталий Кушнарев сложил полномочия в качестве депутата Госдумы в июне 2024 года, тогда же он был назначен на должность министра транспорта Ростовской области.

Утром 25 ноября стало известно, что Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко (вступил в должность в октябре 2024 года) были накануне задержаны с поличным при получении взятки. По данным СМИ, размер взятки составил 27 миллионов рублей.

Ранее политолог сообщил, кто еще попадет под удар после задержания донского главы Минтранса.

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