Стал известен доход семьи задержанного министра транспорта Ростовской области

Posted 25 ноября, 09:46
Published 25 ноября, 09:46
Modified 25 ноября, 09:48
Updated 25 ноября, 09:48
По последним данным, которые находятся в общем доступе, являвшийся в 2021 году депутатом Госдумы Виталий Кушнарев задекларировал доход в размере 3,29 миллиона рублей. Его супруга за тот же период указала заработок 11,4 миллиона.
Кроме того, согласно представленным данным об имуществе, супруги в совместно владели двумя квартирами площадью 118 и 170 квадратных метров. Также жене экс-депутата принадлежали крупные земельные участки под рынок и под размещение торговых объектов, строительство склада, строительство административного здания, участок под строительство туалета и сам туалет на 65 квадратных метров, и другая коммерческая недвижимость.
Напомним, Виталий Кушнарев сложил полномочия в качестве депутата Госдумы в июне 2024 года, тогда же он был назначен на должность министра транспорта Ростовской области.
Утром 25 ноября стало известно, что Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко (вступил в должность в октябре 2024 года) были накануне задержаны с поличным при получении взятки. По данным СМИ, размер взятки составил 27 миллионов рублей.
Ранее политолог сообщил, кто еще попадет под удар после задержания донского главы Минтранса.