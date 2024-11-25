Стал известен размер взятки главе Минтранса Ростовской области Виталию Кушнареву

Posted 25 ноября, 08:39
Published 25 ноября, 08:39
Modified 25 ноября, 08:41
Updated 25 ноября, 08:41
По данным издания, которое ссылается на собственный источник в одном из силовых ведомств, глава Минтранса Ростовской области Виталий Кушнарев получил взятку в размере 27 миллионов рублей.
Ранее RostovGazeta опубликовала официальные комментарии правительства Ростовской области о задержании министра транспорта и его заместителя Дмитрия Мамелко.
Виталия Кушнарева и его заместителя задержали на 72 часа. В ближайшее время им должны избрать меру пресечения. В данный момент правительство оказывает полное содействие правоохранительным органам. Министерство транспорта региона, несмотря на громкое задержание, работает в штатном режиме.