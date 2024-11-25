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Posted 25 ноября, 08:39

Published 25 ноября, 08:39

Modified 25 ноября, 08:41

Updated 25 ноября, 08:41

Стал известен размер взятки главе Минтранса Ростовской области Виталию Кушнареву

Стал известен размер взятки главе Минтранса Ростовской области Виталию Кушнареву

25 ноября 2024, 08:39
Фото: rostov-gorod.ru. Стал известен размер взятки главе Минтранса Ростовской области Виталию Кушнареву

Размер взятки задержанному главе Минтранса Ростовской области составил 27 млн

Появилась информация о размере взятки, из-за которой накануне был задержан министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко. Об этом сообщает 1RND.

По данным издания, которое ссылается на собственный источник в одном из силовых ведомств, глава Минтранса Ростовской области Виталий Кушнарев получил взятку в размере 27 миллионов рублей.

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Ранее RostovGazeta опубликовала официальные комментарии правительства Ростовской области о задержании министра транспорта и его заместителя Дмитрия Мамелко.

Виталия Кушнарева и его заместителя задержали на 72 часа. В ближайшее время им должны избрать меру пресечения. В данный момент правительство оказывает полное содействие правоохранительным органам. Министерство транспорта региона, несмотря на громкое задержание, работает в штатном режиме.

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