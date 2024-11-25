Стал известен размер взятки главе Минтранса Ростовской области Виталию Кушнареву

Виталия Кушнарева и его заместителя задержали на 72 часа. В ближайшее время им должны избрать меру пресечения. В данный момент правительство оказывает полное содействие правоохранительным органам. Министерство транспорта региона, несмотря на громкое задержание, работает в штатном режиме.