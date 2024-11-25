Стала известна причина пожара в самолете ростовской авиакомпании в Турции

Posted 25 ноября, 05:23
Published 25 ноября, 05:23
Modified 25 ноября, 05:25
Updated 25 ноября, 05:25
По официальной информации «Азимута», виной всему стало изменение направления ветра, из-за которого произошла грубая посадка. Пилот решил провести эвакуацию по надувным трапам, с помощью которых люди спустились на землю.
Как сообщала RostovGazeta, пожарные экстренно приехали в аэропорт Антальи, чтобы потушить возгорание самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. Авиаполосу, на которую приземлился лайнер, временно закрыли.
Несмотря на зрелищные кадры ЧП, где полыхала нижняя часть самолета, никто из 95 человек, включая членов экипажа, не пострадал. Пассажиров высадили в хабе и подготовили резервный борт для обратного рейса.