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Posted 25 ноября, 05:23

Published 25 ноября, 05:23

Modified 25 ноября, 05:25

Updated 25 ноября, 05:25

Стала известна причина жесткой посадки в Турции самолета ростовской авиакомпании

Стала известна причина пожара в самолете ростовской авиакомпании в Турции

25 ноября 2024, 05:23
Фото: Изображение Midjourney. Стала известна причина жесткой посадки в Турции самолета ростовской авиакомпании

Ростовская авиакомпания «Азимут» назвала причину пожара в самолете в Анталье

Вечером 24 ноября у самолета, летевшего из Сочи в Анталью, загорелся двигатель. Компания-перевозчик назвала причину ЧП, из-за которого авиасудно совершило жесткую посадку.

По официальной информации «Азимута», виной всему стало изменение направления ветра, из-за которого произошла грубая посадка. Пилот решил провести эвакуацию по надувным трапам, с помощью которых люди спустились на землю.

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Как сообщала RostovGazeta, пожарные экстренно приехали в аэропорт Антальи, чтобы потушить возгорание самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. Авиаполосу, на которую приземлился лайнер, временно закрыли.

Несмотря на зрелищные кадры ЧП, где полыхала нижняя часть самолета, никто из 95 человек, включая членов экипажа, не пострадал. Пассажиров высадили в хабе и подготовили резервный борт для обратного рейса.

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