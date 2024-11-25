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Posted 25 ноября, 07:43

Published 25 ноября, 07:43

Modified 25 ноября, 07:45

Updated 25 ноября, 07:45

Стало известно, что происходит в Минтрансе РО после задержания его главы

Стало известно, что происходит в Минтрансе Ростовской области после задержания главы

25 ноября 2024, 07:43
Фото: donland.ru. Стало известно, что происходит в Минтрансе РО после задержания его главы

Власти сообщили, что происходит в донском Минтрансе после задержания его главы

В правительстве Ростовской области рассказали, что происходит в министерстве транспорта после задержания его главы Виталия Кушнарева вместе с заместителем Дмитрием Мамелко.

В пресс-службе подтвердили информацию о задержании высокопоставленных чиновников и добавили, что оказывают полное содействие правоохранителям. Несмотря на то, что министерство осталось обезглавленным, на работе это не отразилось. Отсутствие на рабочих местах Виталия Кушнарева и его заместителя не помешало трудиться всем остальным в штатном режиме.

Министра транспорта Ростовской области и его зама задержали при получении взятки
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Как сообщала RostovGazeta, министра транспорта региона вместе с замом Дмитрием Мамелко задержали вечером 24 ноября. Силовики взяли их с поличным при получении взятки. Обоим предъявили обвинение, с которым согласился только Кушнарев. Его подчиненный не стал признавать вину.

Чиновников задержали на 72 часа, в течение двух дней им должны избрать меру пресечения. Не исключено, что их отправят в СИЗО.

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