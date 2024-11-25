Стало известно, что происходит в Минтрансе Ростовской области после задержания главы

В пресс-службе подтвердили информацию о задержании высокопоставленных чиновников и добавили, что оказывают полное содействие правоохранителям. Несмотря на то, что министерство осталось обезглавленным, на работе это не отразилось. Отсутствие на рабочих местах Виталия Кушнарева и его заместителя не помешало трудиться всем остальным в штатном режиме.