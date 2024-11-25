Стало известно, что происходит в Минтрансе Ростовской области после задержания главы

Posted 25 ноября, 07:43
Published 25 ноября, 07:43
Modified 25 ноября, 07:45
Updated 25 ноября, 07:45
В пресс-службе подтвердили информацию о задержании высокопоставленных чиновников и добавили, что оказывают полное содействие правоохранителям. Несмотря на то, что министерство осталось обезглавленным, на работе это не отразилось. Отсутствие на рабочих местах Виталия Кушнарева и его заместителя не помешало трудиться всем остальным в штатном режиме.
Как сообщала RostovGazeta, министра транспорта региона вместе с замом Дмитрием Мамелко задержали вечером 24 ноября. Силовики взяли их с поличным при получении взятки. Обоим предъявили обвинение, с которым согласился только Кушнарев. Его подчиненный не стал признавать вину.
Чиновников задержали на 72 часа, в течение двух дней им должны избрать меру пресечения. Не исключено, что их отправят в СИЗО.