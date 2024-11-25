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Posted 25 ноября, 15:53

Published 25 ноября, 15:53

Modified 25 ноября, 15:55

Updated 25 ноября, 15:55

Задержана жительница Таганрога, подозреваемая в убийстве и покушении на убийство своих новорождённых детей

Стало известно, как избитые младенцы попали в переносках в магазин Таганрога

25 ноября 2024, 15:53
Фото: pxhere.com. Задержана жительница Таганрога, подозреваемая в убийстве и покушении на убийство своих новорождённых детей

Следком рассказал, как избитые младенцы попали в переносках в магазин Таганрога

Задержана жительница Таганрога, подозреваемая в убийстве и покушении на убийство своих новорождённых детей, сообщили в управлении Следкома.

Следователи поделились подробностями расследования трагедии, развернувшейся в Таганроге. Там выясняют обстоятельства смерти шестимесячного мальчика, за жизнь его брата-близнеца продолжают бороться врачи.

В Таганроге нашли убитым шестимесячного мальчика и раненным его брата-близнеца
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В убийстве и покушении на убийство детей подозревают их собственную мать. По установленным данным, 24 ноября женщина находилась у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. Она избила своих детей, положила их в сумки-переноски и отнесла их в один из магазинов Таганрога. Сотрудники магазина вызвали на место медиков. Те констатировали смерть одного из малышей, второго ребёнка госпитализировали.

Мать мальчиков задержана. Вскоре ей изберут меру пресечения. Следователи ждут результаты экспертиз, чтобы установить точную причину смерти шестимесячного ребёнка. Также они изучают улики, изъятые из дома семьи.

Ранее знакомые семьи рассказали о драках и алкогольных загулах, в которых участвовала мать братьев-близнецов.

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