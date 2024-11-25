Стало известно, как избитые младенцы попали в переносках в магазин Таганрога

В убийстве и покушении на убийство детей подозревают их собственную мать. По установленным данным, 24 ноября женщина находилась у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. Она избила своих детей, положила их в сумки-переноски и отнесла их в один из магазинов Таганрога. Сотрудники магазина вызвали на место медиков. Те констатировали смерть одного из малышей, второго ребёнка госпитализировали.