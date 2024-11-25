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Posted 25 ноября, 07:41

Published 25 ноября, 07:41

Modified 25 ноября, 07:52

Updated 25 ноября, 07:52

Федеральные власти рекомендуют повысить тариф ЖКУ в Ростовской области на 10,6%

Стало известно, как вырастут тарифы ЖКУ в Ростовской области в 2025 году

25 ноября 2024, 07:41
Фото: 1MI. Федеральные власти рекомендуют повысить тариф ЖКУ в Ростовской области на 10,6%

Федеральные власти рекомендуют повысить тариф ЖКУ в Ростовской области на 10,6%

Правительство РФ утвердило прилагаемые индексы изменения тарифов ЖКУ. Соответствующее распоряжение председатель Михаил Мишустин подписал 15 ноября.

Согласно документу, прилагаемый индекс на 2025 год в Ростовской области составит 10,6. При этом тариф планируют изменить только во втором полугодии.

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Как правило, прилагаемый индекс представляет собой рекомендуемые значения для каждого субъекта. Окончательное решение принимает региональное правительство. При утверждении власти будут ориентироваться на индекс, но могут выбрать и свой вариант.

Важно учитывать, что процент повышение тарифа должен быть в пределах 2,1 единицы от прилагаемого индекса. В случае со значением 10,6, в донском регионе могут увеличить тариф платы за жилищно-коммунальные услуги примерно на 8,5%-12,7%.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Тариф#ЖКУ#Коммуналка
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