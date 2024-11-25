Стало известно, как вырастут тарифы ЖКУ в Ростовской области в 2025 году

Важно учитывать, что процент повышение тарифа должен быть в пределах 2,1 единицы от прилагаемого индекса. В случае со значением 10,6, в донском регионе могут увеличить тариф платы за жилищно-коммунальные услуги примерно на 8,5%-12,7%.