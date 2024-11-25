Стало известно, как вырастут тарифы ЖКУ в Ростовской области в 2025 году

Posted 25 ноября, 07:41
Published 25 ноября, 07:41
Modified 25 ноября, 07:52
Updated 25 ноября, 07:52
Согласно документу, прилагаемый индекс на 2025 год в Ростовской области составит 10,6. При этом тариф планируют изменить только во втором полугодии.
Как правило, прилагаемый индекс представляет собой рекомендуемые значения для каждого субъекта. Окончательное решение принимает региональное правительство. При утверждении власти будут ориентироваться на индекс, но могут выбрать и свой вариант.
Важно учитывать, что процент повышение тарифа должен быть в пределах 2,1 единицы от прилагаемого индекса. В случае со значением 10,6, в донском регионе могут увеличить тариф платы за жилищно-коммунальные услуги примерно на 8,5%-12,7%.