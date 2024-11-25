Стало известно, за что задержали главу Минтранса Ростовской области Виталия Кушнарева

Posted 25 ноября, 06:39
Published 25 ноября, 06:39
Modified 25 ноября, 06:41
Updated 25 ноября, 06:41
Чиновников задержали вечером 24 ноября прямо на рабочем месте с поличным при получении взятки. Известно, что министр якобы согласен с обвинением, которое ему предъявили. А вот Мамелко отказывается признавать свою вину.
В отношении обоих возбудили уголовное дело по подозрению во взяточничестве. Виталия Кушнарева вместе с заместителем задержали на 72 часа. За это время суд должен избрать им меру пресечения.
Официальной информации пока нет. RostovGazeta запросила комментарий в региональном правительстве, но он остался без ответа.