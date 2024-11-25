rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 06:39

Published 25 ноября, 06:39

Modified 25 ноября, 06:41

Updated 25 ноября, 06:41

Стало известно, за что задержали министра транспорта Ростовской области

Стало известно, за что задержали главу Минтранса Ростовской области Виталия Кушнарева

25 ноября 2024, 06:39
Фото: donland.ru. Стало известно, за что задержали министра транспорта Ростовской области
Появилась информация о причинах задержания министра транспорта Ростовской области и его заместителя. По информации 1RND со ссылкой на источник, Виталия Кушнарева и его подчиненного Дмитрия Мамелко взяли с поличным при получении взятки.

Чиновников задержали вечером 24 ноября прямо на рабочем месте с поличным при получении взятки. Известно, что министр якобы согласен с обвинением, которое ему предъявили. А вот Мамелко отказывается признавать свою вину.

Главу крупной компании задержали из-за махинаций на оборонном заводе Таганрога
Узнать подробнее

В отношении обоих возбудили уголовное дело по подозрению во взяточничестве. Виталия Кушнарева вместе с заместителем задержали на 72 часа. За это время суд должен избрать им меру пресечения.

Официальной информации пока нет. RostovGazeta запросила комментарий в региональном правительстве, но он остался без ответа.

Читайте также:
Министра транспорта Ростовской области и его зама задержали при получении взяткиОсвобожденные из рабства на ферме под Ростовом люди опознали «хозяина»Инспекторов ДПС задержали в Ростовской области за взятку
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взятка#Задержание#Уголовное дело#Министр транспорта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика