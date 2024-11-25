Цены на красную икру в Ростовской области уже взлетели на 20%. Что будет дальше?

Posted 25 ноября, 18:05
Published 25 ноября, 18:05
Modified 25 ноября, 18:06
Updated 25 ноября, 18:06
Средняя стоимость натуральной красной икры в регионе составляет 3 860 рублей, это на 20% больше, чем год назад. Килограмм натуральной икры стоит примерно 9 910 рублей — на 34% дороже год к году.
Поднялись цены и на имитированную икру. Она подорожала на 10% и в среднем обойдётся в 455 рублей.
Аналитики отмечают, что спрос на натуральную красную икру упал на 29%. При этом имитированную икру, наоборот, стали покупать на 14% чаще.
Эксперты объясняют, что из-за низких объёмов добычи лососёвых на прилавки в этом году поступит меньшее количество натуральной красной икры. А потому цены на неё окажутся выше, чем год назад.
«Более того, в этом сезоне меньше и доступной икры горбуши, которая уступила место кете и другим более дорогим вариантам красной рыбы», — отмечают собеседники издания.
Поэтому в регионах жители стали чаще отдавать предпочтение имитированной икре.
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