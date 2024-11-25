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Posted 25 ноября, 18:05

Published 25 ноября, 18:05

Modified 25 ноября, 18:06

Updated 25 ноября, 18:06

Килограмм натуральной красной икры подорожал до почти 10 тысяч рублей в Ростовской области

Цены на красную икру в Ростовской области уже взлетели на 20%. Что будет дальше?

25 ноября 2024, 18:05
Фото: 1MI. Килограмм натуральной красной икры подорожал до почти 10 тысяч рублей в Ростовской области

Цены на красную икру в Ростовской области уже взлетели на 20%

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Килограмм натуральной красной икры подорожал до почти 10 тысяч рублей в Ростовской области, сообщили RostovGazeta аналитики платформы «Чек индекс».

Средняя стоимость натуральной красной икры в регионе составляет 3 860 рублей, это на 20% больше, чем год назад. Килограмм натуральной икры стоит примерно 9 910 рублей — на 34% дороже год к году.

Поднялись цены и на имитированную икру. Она подорожала на 10% и в среднем обойдётся в 455 рублей.

Аналитики отмечают, что спрос на натуральную красную икру упал на 29%. При этом имитированную икру, наоборот, стали покупать на 14% чаще.

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Эксперты объясняют, что из-за низких объёмов добычи лососёвых на прилавки в этом году поступит меньшее количество натуральной красной икры. А потому цены на неё окажутся выше, чем год назад.

«Более того, в этом сезоне меньше и доступной икры горбуши, которая уступила место кете и другим более дорогим вариантам красной рыбы», — отмечают собеседники издания.

Поэтому в регионах жители стали чаще отдавать предпочтение имитированной икре.

Ранее RostovGazeta рассказала, чем уже сегодня в Ростове нужно запасаться к Новому году.

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