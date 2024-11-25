У жены задержанного главы донского Минтранса нашли туалет в 64 «квадрата»

Posted 25 ноября, 08:32
Published 25 ноября, 08:32
Modified 25 ноября, 08:37
Updated 25 ноября, 08:37
Как следует из данных о доходах, опубликованных на сайте Госдумы за 2021 год, являвшийся на тот момент депутатом Виталий Кушнарев заработал за год более 3,29 миллиона рублей. Доход его супруги за тот же период составил 11,4 миллиона рублей.
Кроме того, она владела двумя квартирами в доле с мужем, крупными земельными участками под строительство, рынка, склада, административного здания и парковки.
Отдельно в списке выделили туалет в собственности супруги. Площадь постройки составляла 65 квадратных метров. На такой площади можно разместить трехкомнатную квартиру. Вероятно, речь идет не о личном туалете, а общественного назначения.
У Виталия Кушнарева при этом в собственности только две квартиры — те самые, которые он делил с женой. Их площадь достигает 118 и 170 квадратных метров.
Напомним, экс-депутата Госдумы, который сейчас возглавляет донской Минтранс, задержали 24 ноября по подозрению в получении взятки. Его вместе с заместителем Дмитрием Мамелко взяли с поличным.