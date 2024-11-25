У жены задержанного главы донского Минтранса нашли туалет в 64 «квадрата»

Как следует из данных о доходах, опубликованных на сайте Госдумы за 2021 год, являвшийся на тот момент депутатом Виталий Кушнарев заработал за год более 3,29 миллиона рублей. Доход его супруги за тот же период составил 11,4 миллиона рублей.