В аэропортах россияне чаще совершают покупки в магазинах и посещают фастфуд-кафе

Аэропорт Шереметьево в Москве отличается тем, что в нем в одном из немногих среди наиболее востребованных торговых точек оказался Duty Free: в этих магазинах совершается каждая десятая покупка, а по сумме всех чеков траты здесь составляют чуть менее трети от всего объема трат в аэропорту. Но в большинстве других аэропортов покупки в магазинах Duty Free зачастую не входят даже в топ-5 наиболее популярных трат путешественников.