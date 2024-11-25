В аэропортах россияне чаще совершают покупки в магазинах и посещают фастфуд-кафе

Posted 25 ноября, 12:22
Published 25 ноября, 12:22
Modified 25 ноября, 12:22
Updated 25 ноября, 12:22
Нередко путешественники заходят в одни и те же магазины несколько раз, коротая время в ожидании рейса. В большей степени это характерно для аэропортов с большим пассажиропотоком.
Круглосуточный пассажиропоток обуславливает и равномерный по большинству аэропортов поток покупок. В большинстве проанализированных аэропортов путешественники совершают больше всего покупок в двух типах торговых точек — продуктовых магазинах и сетях фастфуда. Сюда же относятся и различные автоматы по продаже сэндвичей, снеков и газировки. Например, в московском аэропорту Домодедово число покупок в этих торговых точках приближается к 50% трат. Еще порядка 15% покупок совершается в ресторанах аэропорта. Каждая пятая покупка приходится на покупку транспортных услуг — стойки такси, покупку билетов на пригородные рейсы, оплату паркинга и др.
Схожая ситуация наблюдается и в регионах. Например, в аэропорту Казани большинство покупок — 64% всех транзакций — совершается именно в продуктовых магазинах, а на фастфуд приходится 12% всех чеков.
Аэропорт Шереметьево в Москве отличается тем, что в нем в одном из немногих среди наиболее востребованных торговых точек оказался Duty Free: в этих магазинах совершается каждая десятая покупка, а по сумме всех чеков траты здесь составляют чуть менее трети от всего объема трат в аэропорту. Но в большинстве других аэропортов покупки в магазинах Duty Free зачастую не входят даже в топ-5 наиболее популярных трат путешественников.
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.