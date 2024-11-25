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Posted 25 ноября, 12:22

Published 25 ноября, 12:22

Modified 25 ноября, 12:22

Updated 25 ноября, 12:22

В аэропортах россияне чаще совершают покупки в магазинах и посещают фастфуд-кафе

В аэропортах россияне чаще совершают покупки в магазинах и посещают фастфуд-кафе

25 ноября 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney.
Попадая в аэропорт, россияне чаще всего совершают покупки в продуктовых магазинах, вендинговых продуктовых автоматах и посещают фастфуд-кафе, следует из данных сервиса ВТБ «Геоплатформа», основанных на информации о клиентских транзакциях.

Нередко путешественники заходят в одни и те же магазины несколько раз, коротая время в ожидании рейса. В большей степени это характерно для аэропортов с большим пассажиропотоком.

Круглосуточный пассажиропоток обуславливает и равномерный по большинству аэропортов поток покупок. В большинстве проанализированных аэропортов путешественники совершают больше всего покупок в двух типах торговых точек — продуктовых магазинах и сетях фастфуда. Сюда же относятся и различные автоматы по продаже сэндвичей, снеков и газировки. Например, в московском аэропорту Домодедово число покупок в этих торговых точках приближается к 50% трат. Еще порядка 15% покупок совершается в ресторанах аэропорта. Каждая пятая покупка приходится на покупку транспортных услуг — стойки такси, покупку билетов на пригородные рейсы, оплату паркинга и др.

Схожая ситуация наблюдается и в регионах. Например, в аэропорту Казани большинство покупок — 64% всех транзакций — совершается именно в продуктовых магазинах, а на фастфуд приходится 12% всех чеков.

Аэропорт Шереметьево в Москве отличается тем, что в нем в одном из немногих среди наиболее востребованных торговых точек оказался Duty Free: в этих магазинах совершается каждая десятая покупка, а по сумме всех чеков траты здесь составляют чуть менее трети от всего объема трат в аэропорту. Но в большинстве других аэропортов покупки в магазинах Duty Free зачастую не входят даже в топ-5 наиболее популярных трат путешественников.

Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.

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