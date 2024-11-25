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Posted 25 ноября, 07:07

Published 25 ноября, 07:07

Modified 25 ноября, 07:09

Updated 25 ноября, 07:09

В правительстве Ростовской области подтвердили задержание министра транспорта

В правительстве Ростовской области подтвердили задержание министра транспорта

25 ноября 2024, 07:07
Фото: rostov-gorod.ru. В правительстве Ростовской области подтвердили задержание министра транспорта
В пресс-службе правительства Ростовской области подтвердили информацию о задержании министра транспорта и его заместителя.

Как сообщала RostovGazeta, Виталия Кушнарева и его зама Дмитрия Мамелко взяли с поличным 24 ноября. В тот вечер оба находились на рабочем месте, когда нагрянули силовики. Чиновникам предъявили обвинение по статье о получении взятки.

Виталий Кушнарев не стал отрицать вину, а его подчиненный, как пишет 1RND, «ушел в отказ». Дмитрий Мамелко не стал признавать вину.

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— Правительство Ростовской области оказывает полное содействие правоохранительным органам, — прокомментировали ситуацию в областном правительстве.

Представителей исполнительной власти Ростовской области задержали на 72 часа. В ближайшие дни им должны избрать меру пресечения.

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