В правительстве Ростовской области подтвердили задержание министра транспорта

Posted 25 ноября, 07:07
Published 25 ноября, 07:07
Modified 25 ноября, 07:09
Updated 25 ноября, 07:09
Как сообщала RostovGazeta, Виталия Кушнарева и его зама Дмитрия Мамелко взяли с поличным 24 ноября. В тот вечер оба находились на рабочем месте, когда нагрянули силовики. Чиновникам предъявили обвинение по статье о получении взятки.
Виталий Кушнарев не стал отрицать вину, а его подчиненный, как пишет 1RND, «ушел в отказ». Дмитрий Мамелко не стал признавать вину.
— Правительство Ростовской области оказывает полное содействие правоохранительным органам, — прокомментировали ситуацию в областном правительстве.
Представителей исполнительной власти Ростовской области задержали на 72 часа. В ближайшие дни им должны избрать меру пресечения.