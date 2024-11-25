В правительстве Ростовской области подтвердили задержание министра транспорта

Как сообщала RostovGazeta, Виталия Кушнарева и его зама Дмитрия Мамелко взяли с поличным 24 ноября. В тот вечер оба находились на рабочем месте, когда нагрянули силовики. Чиновникам предъявили обвинение по статье о получении взятки.