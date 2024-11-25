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Posted 25 ноября, 10:23

Published 25 ноября, 10:23

Modified 25 ноября, 10:59

Updated 25 ноября, 10:59

В Таганроге обнаружили мертвого младенца

В Таганроге нашли убитым шестимесячного мальчика и раненным его брата-близнеца

25 ноября 2024, 10:23
Фото: rostovgazeta.ru. В Таганроге обнаружили мертвого младенца
В Таганроге следователи устанавливают обстоятельства убийства полугодовалого мальчика и покушении на убийство его брата-близнеца, сообщили в региональном СКР.

Ранее в СМИ появилась информация об обнаружении в Таганроге тела полугодовалого ребенка с признаками насильственной смерти и его брата-близнеца с ранениями. В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что выживший ребенок был доставлен в больницу.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и назначили экспертизы. В настоящее время следствием проверяются все возможные версии произошедшего, в том числе о причастности родителей детей к совершению преступлений. Возбуждено два уголовных дела об убийстве и покушении на убийство.

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Ранее RostovGazeta писала о паре, которая убила и расчленила дочь в Ростове.

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