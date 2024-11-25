В Таганроге нашли убитым шестимесячного мальчика и раненным его брата-близнеца

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и назначили экспертизы. В настоящее время следствием проверяются все возможные версии произошедшего, в том числе о причастности родителей детей к совершению преступлений. Возбуждено два уголовных дела об убийстве и покушении на убийство.