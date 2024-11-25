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Posted 25 ноября, 15:04

Published 25 ноября, 15:04

Modified 25 ноября, 15:06

Updated 25 ноября, 15:06

Власти продают участок с домом в центре Ростова за почти 6 млн рублей

Власти продают участок с домом в центре Ростова за почти 6 млн рублей

25 ноября 2024, 15:04
Фото: Яндекс. Карты. Власти продают участок с домом в центре Ростова за почти 6 млн рублей
Участок земли на улице Текучёва в Ростове за почти шесть миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идёт об участке на улице Текучёва, 194А. Его площадь — 230 квадратных метров. Вид разрешённого использования — индивидуальное жилищное строительство. Землю хотят продать с публичных торгов 23 декабря.

На участке расположен жилой дом, признанный самовольной постройкой. Будущий владелец земли обязуется снести здание как незаконное.

Начальная цена участка — 5,6 миллиона рублей. Власти уточняют, что это рыночная стоимость с учётом исключения из неё трат на снос дома.

Заявки на участие в торгах принимают до 18 декабря включительно.

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Ранее RostovGazeta рассказала, как власти Ростовской области продают здание у Еврейского кладбища.

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