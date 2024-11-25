Власти продают участок с домом в центре Ростова за почти 6 млн рублей

Posted 25 ноября, 15:04
Published 25 ноября, 15:04
Modified 25 ноября, 15:06
Updated 25 ноября, 15:06
Речь идёт об участке на улице Текучёва, 194А. Его площадь — 230 квадратных метров. Вид разрешённого использования — индивидуальное жилищное строительство. Землю хотят продать с публичных торгов 23 декабря.
На участке расположен жилой дом, признанный самовольной постройкой. Будущий владелец земли обязуется снести здание как незаконное.
Начальная цена участка — 5,6 миллиона рублей. Власти уточняют, что это рыночная стоимость с учётом исключения из неё трат на снос дома.
Заявки на участие в торгах принимают до 18 декабря включительно.