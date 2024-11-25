Власти Ростова влезут в миллиардный кредит из-за долгов и дефицита бюджета

При этом ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь призывал коллег не рассчитывать на кредиты у коммерческих банков при формировании бюджета. Он заявил, что займы слишком дорого обходятся региону и стоит искать другие каналы финансирования. Например, в правительстве региона рассчитывают на помощь федерального центра.