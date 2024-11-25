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Posted 25 ноября, 15:11

Published 25 ноября, 15:11

Modified 25 ноября, 15:13

Updated 25 ноября, 15:13

Власти Ростова влезут в миллиардный кредит из-за долгов и дефицита бюджета

Власти Ростова влезут в миллиардный кредит из-за долгов и дефицита бюджета

25 ноября 2024, 15:11
Фото: rostovgazeta.ru. Власти Ростова влезут в миллиардный кредит из-за долгов и дефицита бюджета
Администрация Ростова планирует привлечь два банковских кредита на общую сумму в 1,5 миллиарда рублей, сообщается на портале госзакупок.

Власти города рассчитывают привлечь два банковских кредита общей суммой в 1,5 миллиарда рублей. Такая внушительная сумма нужна на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.

Сумма первой невозобновляемой кредитной линии составит 800 миллионов рублей, второй — 700 миллионов рублей. За пользование первой кредитной линией власти города заплатят до 439,9 миллиона рублей, а второй — 384,9 миллиона рублей.

Средняя ставка по кредитам составит 27,5% годовых.

Обе кредитные линии должны предоставить администрации Ростова с момента подписания контракта до 27 декабря этого года. Вернуть займы чиновники обязуются не позднее 730 дней с даты заключения договора.

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При этом ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь призывал коллег не рассчитывать на кредиты у коммерческих банков при формировании бюджета. Он заявил, что займы слишком дорого обходятся региону и стоит искать другие каналы финансирования. Например, в правительстве региона рассчитывают на помощь федерального центра.

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