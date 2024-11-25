Власти Ростова влезут в миллиардный кредит из-за долгов и дефицита бюджета

Posted 25 ноября, 15:11
Published 25 ноября, 15:11
Modified 25 ноября, 15:13
Updated 25 ноября, 15:13
Власти города рассчитывают привлечь два банковских кредита общей суммой в 1,5 миллиарда рублей. Такая внушительная сумма нужна на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.
Сумма первой невозобновляемой кредитной линии составит 800 миллионов рублей, второй — 700 миллионов рублей. За пользование первой кредитной линией власти города заплатят до 439,9 миллиона рублей, а второй — 384,9 миллиона рублей.
Средняя ставка по кредитам составит 27,5% годовых.
Обе кредитные линии должны предоставить администрации Ростова с момента подписания контракта до 27 декабря этого года. Вернуть займы чиновники обязуются не позднее 730 дней с даты заключения договора.
При этом ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь призывал коллег не рассчитывать на кредиты у коммерческих банков при формировании бюджета. Он заявил, что займы слишком дорого обходятся региону и стоит искать другие каналы финансирования. Например, в правительстве региона рассчитывают на помощь федерального центра.