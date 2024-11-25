«Взятки летят, машины стоят»: жители Ростовской области оценили задержание Кушнарева

Posted 25 ноября, 09:53
Published 25 ноября, 09:53
Modified 25 ноября, 10:00
Updated 25 ноября, 10:00
Двум чиновникам предъявили обвинения по статье о получении взятки. Речь идет примерно о 27 миллионах рублей. Виталий Кушнарев, как сообщают СМИ, уже сознался, а его подчиненный свой вину отрицает.
Если дело дойдет до суда и их признают виновными, высокопоставленным сотрудникам министерства транспорта Ростовской области может грозить реальный срок более пяти лет. Однако у местных жителей новость о задержании чиновников сочувствия не вызвала. Вероятно, недовольство транспортом, за который отвечал Кушнарев, слишком долго нарастало.
Люди не раз жаловались и на переполненные автобусы, и на состояние дорог, и на нехватку транспорта, и на хамство водителей, и даже на дыры в полу и свисающие над головой оторванные панели. Еще одной из частых проблем была работа системы охлаждения и отопления. Эти две беды сменяли друг друга посезонно: летом люди теряли сознание в автобусах из-за неработающих или плохо работающих кондиционеров. А зимой стучали зубами в салоне транспорта из-за сломанных печек.
— Так вот кто виноват, что у автобусов колеса отваливаются! — пишут в комментариях жители Ростовской области, узнав о задержании. — Опасный транспорт в Ростове: взятки летят, а машины стоят.
— Наконец, расшевелили осиное гнездо. Там и предшественников надо «закрывать». Строителей еще потрясти, кто за бюджетные деньги строил последние шесть лет., — добавляют другие.
— Там не только министра транспорта надо проверять, но и остальных, — соглашаются третьи.
— Не успел вернуться — и на тебе! — подметил один из подписчиков telegram-канале «Это Ростов новости».
Вероятно, пользователь имел в виду возвращение на пост министра транспорта региона спустя восемь лет. Виталий Кушнарев возглавлял его с 2014 по 2016 год. Чтобы снова занять кресло в Минтрансе, он досрочно сложил депутатские полномочия в Госдуме.