«Взятки летят, машины стоят»: жители Ростовской области оценили задержание Кушнарева

Люди не раз жаловались и на переполненные автобусы, и на состояние дорог, и на нехватку транспорта, и на хамство водителей, и даже на дыры в полу и свисающие над головой оторванные панели. Еще одной из частых проблем была работа системы охлаждения и отопления. Эти две беды сменяли друг друга посезонно: летом люди теряли сознание в автобусах из-за неработающих или плохо работающих кондиционеров. А зимой стучали зубами в салоне транспорта из-за сломанных печек.