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Posted 25 ноября, 09:53

Published 25 ноября, 09:53

Modified 25 ноября, 10:00

Updated 25 ноября, 10:00

«Гребет как не в себя»: жители Ростовской области обсуждают задержание Кушнарева

«Взятки летят, машины стоят»: жители Ростовской области оценили задержание Кушнарева

25 ноября 2024, 09:53
Фото: rostovgazeta.ru. «Гребет как не в себя»: жители Ростовской области обсуждают задержание Кушнарева
Жители Ростовской области активно обсуждают в социальных сетях и мессенджерах задержание регионального министра транспорта Виталия Кушнарева. Его вместе с заместителем Дмитрием Мамелко взяли с поличным 24 ноября.

Двум чиновникам предъявили обвинения по статье о получении взятки. Речь идет примерно о 27 миллионах рублей. Виталий Кушнарев, как сообщают СМИ, уже сознался, а его подчиненный свой вину отрицает.

Если дело дойдет до суда и их признают виновными, высокопоставленным сотрудникам министерства транспорта Ростовской области может грозить реальный срок более пяти лет. Однако у местных жителей новость о задержании чиновников сочувствия не вызвала. Вероятно, недовольство транспортом, за который отвечал Кушнарев, слишком долго нарастало.

Люди не раз жаловались и на переполненные автобусы, и на состояние дорог, и на нехватку транспорта, и на хамство водителей, и даже на дыры в полу и свисающие над головой оторванные панели. Еще одной из частых проблем была работа системы охлаждения и отопления. Эти две беды сменяли друг друга посезонно: летом люди теряли сознание в автобусах из-за неработающих или плохо работающих кондиционеров. А зимой стучали зубами в салоне транспорта из-за сломанных печек.

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— Так вот кто виноват, что у автобусов колеса отваливаются! — пишут в комментариях жители Ростовской области— Так вот кто виноват, что у автобусов колеса отваливаются! — пишут в комментариях жители Ростовской области
— Так вот кто виноват, что у автобусов колеса отваливаются! — пишут в комментариях жители Ростовской области. Фото: donland.ru
— Так вот кто виноват, что у автобусов колеса отваливаются! — пишут в комментариях жители Ростовской области, узнав о задержании. — Опасный транспорт в Ростове: взятки летят, а машины стоят.
— Наконец, расшевелили осиное гнездо. Там и предшественников надо «закрывать». Строителей еще потрясти, кто за бюджетные деньги строил последние шесть лет., — добавляют другие.
— Там не только министра транспорта надо проверять, но и остальных, — соглашаются третьи.
— Не успел вернуться — и на тебе! — подметил один из подписчиков telegram-канале «Это Ростов новости».

Вероятно, пользователь имел в виду возвращение на пост министра транспорта региона спустя восемь лет. Виталий Кушнарев возглавлял его с 2014 по 2016 год. Чтобы снова занять кресло в Минтрансе, он досрочно сложил депутатские полномочия в Госдуме.

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