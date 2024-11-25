Задержана мать, подозреваемая в жестоком убийстве сына-младенца в Таганроге

Posted 25 ноября, 15:30
Published 25 ноября, 15:30
Modified 25 ноября, 15:30
Updated 25 ноября, 15:30
Женщину обвиняют в убийстве шестимесячного сына и покушении на убийство его брата-близнеца. Подозреваемая в жестокой расправе задержана.
По предварительным данным, 24 ноября мать мальчиков, будучи пьяной, избила новорождённых детей у себя дома. Затем она положила тела детей в сумки-переноски и отнесла их в один из магазинов в Таганроге. Сотрудники магазина вызвали скорую помощь. Медики забрали в больницу выжившего ребёнка и констатировали смерть другого малыша.
Следователи назначили экспертизы, чтобы установить точные причины смерти шестимесячного мальчика. Изучают также улики, изъятые из дома семьи.
Решается вопрос об аресте подозреваемой.
Ранее знакомые рассказали о драках и алкогольных загулах в семье, где произошла трагедия.