Задержана мать, подозреваемая в жестоком убийстве сына-младенца в Таганроге

По предварительным данным, 24 ноября мать мальчиков, будучи пьяной, избила новорождённых детей у себя дома. Затем она положила тела детей в сумки-переноски и отнесла их в один из магазинов в Таганроге. Сотрудники магазина вызвали скорую помощь. Медики забрали в больницу выжившего ребёнка и констатировали смерть другого малыша.