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Posted 25 ноября, 15:30

Published 25 ноября, 15:30

Modified 25 ноября, 15:30

Updated 25 ноября, 15:30

Следователи задержали жительницу Таганрога, подозреваемую в убийстве и покушении на убийство двух своих детей

Задержана мать, подозреваемая в жестоком убийстве сына-младенца в Таганроге

25 ноября 2024, 15:30
Фото: 1MI. Следователи задержали жительницу Таганрога, подозреваемую в убийстве и покушении на убийство двух своих детей
Следователи задержали жительницу Таганрога, подозреваемую в убийстве и покушении на убийство двух своих детей, сообщили в управлении СК по Ростовской области.

Женщину обвиняют в убийстве шестимесячного сына и покушении на убийство его брата-близнеца. Подозреваемая в жестокой расправе задержана.

Видео: СУ СК РФпо Ростовской области. Следователи задержали жительницу Таганрога, подозреваемую в убийстве и покушении на убийство двух своих детей

По предварительным данным, 24 ноября мать мальчиков, будучи пьяной, избила новорождённых детей у себя дома. Затем она положила тела детей в сумки-переноски и отнесла их в один из магазинов в Таганроге. Сотрудники магазина вызвали скорую помощь. Медики забрали в больницу выжившего ребёнка и констатировали смерть другого малыша.

Следователи назначили экспертизы, чтобы установить точные причины смерти шестимесячного мальчика. Изучают также улики, изъятые из дома семьи.

Решается вопрос об аресте подозреваемой.

Ранее знакомые рассказали о драках и алкогольных загулах в семье, где произошла трагедия.

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