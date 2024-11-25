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Posted 25 ноября, 14:49

Published 25 ноября, 14:49

Modified 25 ноября, 14:51

Updated 25 ноября, 14:51

Подменившей в роддоме ребенка матери под Ростовом затягивают проведение экспертизы

Заявившая о подмене сына мать из Ростовской области сообщила о затягивании экспертизы

25 ноября 2024, 14:49
Фото: Изображение Midjourney. Подменившей в роддоме ребенка матери под Ростовом затягивают проведение экспертизы

Потерявшая ребенка мать в Ростовской области жалуется на затягивание экспертизы

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Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Орловского района Ростовской области Людмила Борзило. Она сообщила, что заключительная экспертиза по возможной подмене ее ребенка в роддоме Орловского района до сих пор не готова.

Жительница Ростовской области Людмила Борзило считает, что ее новорожденного малыша якобы подменили в роддоме Орловского района. Произошло это, по ее словам, восемь лет назад. Но до сих пор она не может развеять свои подозрения из-за отсутствия доказательств.

Ранее жительница Орловского района рассказывала RostovGazeta, что родила здорового малыша. И сегодня она уверенна в том, что ее ребенок жив, но воспитывается в чужой семье. Однако ее убеждают в обратном.

За 8 лет выяснения ситуации, подозрения матери укрепляли многие факты.

В ноябре 2022 года после поездки Людмилы в Москву была сделана вторая эксгумация якобы ее мертвого ребенка.

«Сейчас мы ждем результаты пятой, заключительной экспертизы. Ее обещали сделать в начале 2024 года [этот документ есть в наличии RostovGazeta — прим. редакции]. Но 2024 год уже заканчивается, а мне до сих пор не дают ответ. Когда будет сделана экспертиза — никто не знает», — отмечает собеседница.
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«Эксперты нам письмо прислали о том, что не раньше 2026 или 2025 года», — таков был устный ответ.«Эксперты нам письмо прислали о том, что не раньше 2026 или 2025 года», — таков был устный ответ.
«Эксперты нам письмо прислали о том, что не раньше 2026 или 2025 года», — таков был устный ответ.. Фото: Unsplash

Как неофициально сообщили матери представители правоохранительных структур, экспертиза еще не готова.

«Эксперты нам письмо прислали о том, что не раньше 2026 или 2025 года», — таков был устный ответ.

И видео доказательство тому есть в редакции.

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Однако, по словам Людмилы, несмотря на ее требования, получить официальный ответ по задержке срока проведения экспертизы, ничего не происходит.

«Переживаю, чтобы не было как в прошлый раз, когда сперва результат экспертизы ушел в Ставропольский край, поскольку это курирующий регион. И только спустя полгода я узнала о нем, поэтому и не смогла обжаловать. Сейчас мы ждем заключительную экспертизу. И если мне по-хорошему не отдадут моего ребенка, я снова поеду в Москву. И тогда уже вызовут всех, к кому у меня есть претензии», — резюмирует собеседница.

Ранее RostovGazeta сообщала, как по решению суда в Ростове у отца забрали ребенка.

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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Дети#Орловский район#Роддом#Правоохранительные органы#Подмена ребенка
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