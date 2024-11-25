Заявившая о подмене сына мать из Ростовской области сообщила о затягивании экспертизы

Жительница Ростовской области Людмила Борзило считает, что ее новорожденного малыша якобы подменили в роддоме Орловского района. Произошло это, по ее словам, восемь лет назад. Но до сих пор она не может развеять свои подозрения из-за отсутствия доказательств.