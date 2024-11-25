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Posted 25 ноября, 13:46

Published 25 ноября, 13:46

Modified 25 ноября, 13:48

Updated 25 ноября, 13:48

Жители Ростовской области массово скупают недвижимость в Москве

Жители Ростовской области массово скупают недвижимость в Москве

25 ноября 2024, 13:46
Фото: 1MI. Жители Ростовской области массово скупают недвижимость в Москве
Ростовская область заняла седьмое место среди регионов России по оформлению московской недвижимости по экстерриториальному принципу, сообщили в столичном управлении Росреестра.

Экстерриториальный принцип позволяет жителям других регионов РФ оформить недвижимость в Москве, не приезжая в столицу. Люди могут просто обратиться в свои органы власти или подать документы через «Госуслуги».

По экстерриториальному принципу в этом году в управление Росреестра по Москве из других регионов РФ поступило почти 49 тысяч заявлений. Лидерами по их подаче стали Подмосковье, Санкт-Петербург и Нижегородская область. Также в пятёрку лидеров попали Краснодарский край и Саратовская область.

Ростовская область заняла седьмое место. Жители региона в текущем году чаще становились собственниками недвижимости в столице. В прошлом году Ростовская область не входила даже в топ-10.

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Фото: rosreestr.gov.ru

Ранее Ростов-на-Дону вошёл в число городов РФ с самыми дорожающими новостройками. Средняя цена такой квартиры в городе составляет 7,2 миллиона рублей.

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