Жители Ростовской области массово скупают недвижимость в Москве

По экстерриториальному принципу в этом году в управление Росреестра по Москве из других регионов РФ поступило почти 49 тысяч заявлений. Лидерами по их подаче стали Подмосковье, Санкт-Петербург и Нижегородская область. Также в пятёрку лидеров попали Краснодарский край и Саратовская область.