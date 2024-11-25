Жители Ростовской области массово скупают недвижимость в Москве

Posted 25 ноября, 13:46
Published 25 ноября, 13:46
Modified 25 ноября, 13:48
Updated 25 ноября, 13:48
Экстерриториальный принцип позволяет жителям других регионов РФ оформить недвижимость в Москве, не приезжая в столицу. Люди могут просто обратиться в свои органы власти или подать документы через «Госуслуги».
По экстерриториальному принципу в этом году в управление Росреестра по Москве из других регионов РФ поступило почти 49 тысяч заявлений. Лидерами по их подаче стали Подмосковье, Санкт-Петербург и Нижегородская область. Также в пятёрку лидеров попали Краснодарский край и Саратовская область.
Ростовская область заняла седьмое место. Жители региона в текущем году чаще становились собственниками недвижимости в столице. В прошлом году Ростовская область не входила даже в топ-10.
Ранее Ростов-на-Дону вошёл в число городов РФ с самыми дорожающими новостройками. Средняя цена такой квартиры в городе составляет 7,2 миллиона рублей.