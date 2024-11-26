Администрация Ростова держит курс на работу социальной направленности

Posted 26 ноября, 11:12
Published 26 ноября, 11:12
Modified 26 ноября, 11:12
Updated 26 ноября, 11:12
Социальная ориентация и выполнение обязательств перед гражданами, для администрации города по-прежнему стоят на первом месте, в различных районах открывались новые школы, детские сады, спортивные и игровые площадки. Тем более 2024 год проходит под эгидой Года Семьи.
По словам замглавы администрации города по социальным вопросам Елены Кожуховой, в этом году, администрация Ростова сосредоточилась на строительстве социальных объектов.
— Было открыто три новых школы на 3715 мест, среди них — второе здание школы № 115, школа № 72 и школа № 85. Возобновила свою работу после капитального ремонта и школа № 1. Завершается строительство школы на Темернике, полным ходом идет строительство школ в Суворовском и Левобережном микрорайонах. Также продолжается ремонт школы № 92 и школы № 101, работы завершатся в 2025 году, — поясняет Елена Кожухова.
Заместитель главы администрации города по социальным вопросам напомнила и про другие объекты, которые появились в Ростове за текущий год. Это первый центр одаренных детей на улице Красных Зорь, расположившийся в одном из восстановленных объектов культурного наследия. Теперь более 700 старшеклассников получают здесь углубленные знания по естественным, математическим, гуманитарным и социально-экономическим профилям. Расширили в Ростове и сеть дошкольных образовательных учреждений Например, в Суворовском микрорайоне заработал 3 корпус МБДОУ № 37 на 320 мест, а в микрорайоне Левобережный открылся новый детский сад № 23 на 200 мест.
Но и это еще не все, в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, построенном инвестором Суворовского района, заработала муниципальная спортивная школа. Уже сейчас там занимаются 200 подростков, но в администрации уверенны, что с нового года, численность ее воспитанников возрастет.
— Если оценить работу города за последнюю пятилетку, то в Ростове уже реконструировано 9 школ, 12 школ отремонтировано, установлено 3 модульных школы, возведено 17 детских садов и их модулей. Отремонтировано 52 спортивных площадки, включая стадионы, а также выполнен капремонт в 10 городских библиотеках, — подчеркивает Елена Кожухова. — Однако главной задачей в деятельности администрации остается поддержка семей с детьми.
Как отмечает заместитель главы администрации донской столицы по социальным вопросам, в зоне внимания не только многодетные ростовчане, но и семьи военнослужащих, мобилизованных граждан, также приемные семьи, и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
На сегодняшний день мерами социальной поддержки пользуются порядка 30 тысяч семей с детьми. На их предоставление в 2024 году было предусмотрено более 1,2 млрд рублей. 445 семей с детьми заключили социальные контракты на общую сумму 112,4 млн руб.
— В этом году 800 семей получают ежемесячную выплату на третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком трехлетнего возраста. Всего на эти цели выделено 96,3 млн рублей. Кроме того, для семей с детьми предоставляется еще ряд мер поддержки: от регионального маткапитала до помощи в тяжелой жизненной ситуации, — добавляет Елена Кожухова.
По данным городской администрации в настоящее время в Ростове-на-Дону пятую часть горожан составляют дети до 18 лет. Более 185 тысяч детей посещают детсады и школы. Именно этим количеством и объясняются высокие темпы строительства социальных объектов в донской столице. Ведь очень важно, чтобы эти учреждения были доступны каждой ростовской семье.