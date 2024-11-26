Администрация Ростова держит курс на работу социальной направленности

Заместитель главы администрации города по социальным вопросам напомнила и про другие объекты, которые появились в Ростове за текущий год. Это первый центр одаренных детей на улице Красных Зорь, расположившийся в одном из восстановленных объектов культурного наследия. Теперь более 700 старшеклассников получают здесь углубленные знания по естественным, математическим, гуманитарным и социально-экономическим профилям. Расширили в Ростове и сеть дошкольных образовательных учреждений Например, в Суворовском микрорайоне заработал 3 корпус МБДОУ № 37 на 320 мест, а в микрорайоне Левобережный открылся новый детский сад № 23 на 200 мест.