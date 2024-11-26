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Posted 26 ноября, 10:38

Published 26 ноября, 10:38

Modified 26 ноября, 10:40

Updated 26 ноября, 10:40

Глава Таганрога Камбулова предупредила о возможной атаке беспилотников

Беспилотную опасность объявила глава Таганрога Светлана Камбулова

26 ноября 2024, 10:38
Фото: 54.mchs.gov.ru. Глава Таганрога Камбулова предупредила о возможной атаке беспилотников
Жителей Таганрога попросили экстренно укрыться на нижних этажах зданий и в подвалах из-за атаки БПЛА, сообщает глава Таганрога Светлана Камбулова в личном телеграм-канале.

Днем 26 ноября во многих районах Таганрога выла сирена экстренного оповещения населения. Люди подняли панику в социальных сетях, однако глава города Светлана Камбулова поспешила всех успокоить, так как никаких чрезвычайных ситуаций не произошло.

Однако уже через пять минут она опубликовала предупредительный пост о возможной атаке БПЛА. Таганрожцев попросили укрыться на нижних этажах зданий и в подвалах или найти место без окон и сесть на пол.

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Спустя несколько минут Камбулова объявила об отмене воздушной тревоги.

Ранее жителям Ростовской области рассказали, что делать в случае ракетной атаки.

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