Беспилотную опасность объявила глава Таганрога Светлана Камбулова

Posted 26 ноября, 10:38
Published 26 ноября, 10:38
Modified 26 ноября, 10:40
Updated 26 ноября, 10:40
Днем 26 ноября во многих районах Таганрога выла сирена экстренного оповещения населения. Люди подняли панику в социальных сетях, однако глава города Светлана Камбулова поспешила всех успокоить, так как никаких чрезвычайных ситуаций не произошло.
Однако уже через пять минут она опубликовала предупредительный пост о возможной атаке БПЛА. Таганрожцев попросили укрыться на нижних этажах зданий и в подвалах или найти место без окон и сесть на пол.
Спустя несколько минут Камбулова объявила об отмене воздушной тревоги.
Ранее жителям Ростовской области рассказали, что делать в случае ракетной атаки.