ФОМС: В следующем году расширится применение технологий ИИ в ОМС

Posted 26 ноября, 10:33
Published 26 ноября, 10:33
Modified 26 ноября, 10:33
Updated 26 ноября, 10:33
По информации издания «Ведомости», за первые девять месяцев текущего года было проведено более 753 тысяч маммографических исследований с использованием ИИ.
В ФОМС сообщили, что в грядущем году технологии ИИ в системах поддержки принятия врачебных решений будут применять при проведении маммографии, рентгенографии или флюорографии грудной клетки, компьютерной томографии органов грудной клетки.
Основным преимуществом внедрения искусственного интеллекта считается сокращение времени ожидания помощи и снижение количества врачебных ошибок. Этого удается достичь благодаря автоматизации процессов обработки данных и подготовки врачебных заключений. Также ИИ позволяет провести предиктивный анализ данных и уменьшить стоимость лечения благодаря раннему выявлению заболевания.
На сегодняшний день Росздравнадзором уже зарегистрировано 37 медицинских изделий, в которых используются технологии ИИ. Этот факт подтверждает готовность системы к массовому внедрению. ФОМС и Министерство здравоохранения изучают возможность широкого применения ИИ в клинической практике.
На реализацию профилактических исследований и проведение диспансеризации в следующем году выделили 359,8 миллиарда рублей. В эти средства входят расходы на исследования с применением искусственного интеллекта, которые помогают повысить качество медицинской помощи и более эффективно использовать ресурсы.
Внедрение систем поддержки врачебных решений будет наращиваться по мере приобретения российскими регионами медицинских изделий с применением технологий ИИ. Важно, что ИИ не заменяет врача, которые остается главным помощником пациента в борьбе за здоровье. Технология лишь позволяет снизить вероятность ошибки до уровня статистической погрешности.