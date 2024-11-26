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Posted 26 ноября, 10:33

Published 26 ноября, 10:33

Modified 26 ноября, 10:33

Updated 26 ноября, 10:33

ФОМС: В следующем году расширится применение технологий ИИ в ОМС

ФОМС: В следующем году расширится применение технологий ИИ в ОМС

26 ноября 2024, 10:33
Фото: 1MI.
В современной медицинской практике активно используются технологии искусственного интеллекта. В первую очередь это касается диагностики рака молочной железы. ИИ здесь помогает провести более точный анализ маммографических изображений и выявить заболевание на ранней стадии.

По информации издания «Ведомости», за первые девять месяцев текущего года было проведено более 753 тысяч маммографических исследований с использованием ИИ.

В ФОМС сообщили, что в грядущем году технологии ИИ в системах поддержки принятия врачебных решений будут применять при проведении маммографии, рентгенографии или флюорографии грудной клетки, компьютерной томографии органов грудной клетки.

Основным преимуществом внедрения искусственного интеллекта считается сокращение времени ожидания помощи и снижение количества врачебных ошибок. Этого удается достичь благодаря автоматизации процессов обработки данных и подготовки врачебных заключений. Также ИИ позволяет провести предиктивный анализ данных и уменьшить стоимость лечения благодаря раннему выявлению заболевания.

На сегодняшний день Росздравнадзором уже зарегистрировано 37 медицинских изделий, в которых используются технологии ИИ. Этот факт подтверждает готовность системы к массовому внедрению. ФОМС и Министерство здравоохранения изучают возможность широкого применения ИИ в клинической практике.

На реализацию профилактических исследований и проведение диспансеризации в следующем году выделили 359,8 миллиарда рублей. В эти средства входят расходы на исследования с применением искусственного интеллекта, которые помогают повысить качество медицинской помощи и более эффективно использовать ресурсы.

Внедрение систем поддержки врачебных решений будет наращиваться по мере приобретения российскими регионами медицинских изделий с применением технологий ИИ. Важно, что ИИ не заменяет врача, которые остается главным помощником пациента в борьбе за здоровье. Технология лишь позволяет снизить вероятность ошибки до уровня статистической погрешности.

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