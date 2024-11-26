ФОМС: В следующем году расширится применение технологий ИИ в ОМС

На реализацию профилактических исследований и проведение диспансеризации в следующем году выделили 359,8 миллиарда рублей. В эти средства входят расходы на исследования с применением искусственного интеллекта, которые помогают повысить качество медицинской помощи и более эффективно использовать ресурсы.