Глава Таганрога рассказала, кому верить во время сигнала тревожной сирены

Posted 26 ноября, 14:44
Published 26 ноября, 14:44
Modified 26 ноября, 14:46
Updated 26 ноября, 14:46
Камбулова отметила, что в Таганроге продолжает действовать режим повышенной готовности. Днем в городе сработали средства системы оповещения после того, как появилась информация об угрозе ракетной опасности. Таганрожцев призвали не поддаваться панике и выполнять ряд простых правил.
«Напоминаю, что информация размещается на моих официальных страницах в социальных сетях, администрации города, МКУ „Управление защиты от ЧС“ города Таганрога и всех городских СМИ», — написала Светлана Камбулова и напомнила ряд правил поведения во время работы тревожных сирен.
Так, если атака застала людей в здании, то им рекомендуется укрыться на нижних этажах, в подвале или паркинге. Также можно найти комнату без окон, лучше всего ванную, и сесть на пол. При обнаружении беспилотника или его частей — ни в коем случае нельзя трогать их и стоит отойти подальше.
Если во время атаки с воздуха человек оказался на улице, то необходимо немедленно спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Кроме того, нельзя оставаться в машинах.
Напомним, что до этого глава Таганрога Светлана Камбулова объявила беспилотную опасность.