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Posted 26 ноября, 14:44

Published 26 ноября, 14:44

Modified 26 ноября, 14:46

Updated 26 ноября, 14:46

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, как вести себя при атаке БПЛА

Глава Таганрога рассказала, кому верить во время сигнала тревожной сирены

26 ноября 2024, 14:44
Фото: 61.mchs.gov.ru. Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, как вести себя при атаке БПЛА
Днем в Таганроге сработала сирена и поступила информация о возможной атаке БПЛА. В связи с этим глава города Светлана Камбулова опубликовала в личном телеграм-канале памятку о том, что делать жителям во время работы тревожной сирены.

Камбулова отметила, что в Таганроге продолжает действовать режим повышенной готовности. Днем в городе сработали средства системы оповещения после того, как появилась информация об угрозе ракетной опасности. Таганрожцев призвали не поддаваться панике и выполнять ряд простых правил.

«Напоминаю, что информация размещается на моих официальных страницах в социальных сетях, администрации города, МКУ „Управление защиты от ЧС“ города Таганрога и всех городских СМИ», — написала Светлана Камбулова и напомнила ряд правил поведения во время работы тревожных сирен.

Так, если атака застала людей в здании, то им рекомендуется укрыться на нижних этажах, в подвале или паркинге. Также можно найти комнату без окон, лучше всего ванную, и сесть на пол. При обнаружении беспилотника или его частей — ни в коем случае нельзя трогать их и стоит отойти подальше.

Если во время атаки с воздуха человек оказался на улице, то необходимо немедленно спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Кроме того, нельзя оставаться в машинах.

Напомним, что до этого глава Таганрога Светлана Камбулова объявила беспилотную опасность.

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