Глава Таганрога рассказала, кому верить во время сигнала тревожной сирены

Так, если атака застала людей в здании, то им рекомендуется укрыться на нижних этажах, в подвале или паркинге. Также можно найти комнату без окон, лучше всего ванную, и сесть на пол. При обнаружении беспилотника или его частей — ни в коем случае нельзя трогать их и стоит отойти подальше.